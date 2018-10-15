Shehu'dan Bursaspor'a kötü haber – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Shehu'dan 'a kötü haber

    Shehu'dan Bursaspor'a kötü haber

    'un orta saha oyuncu , 'nın ile oynadığı müsabakada sakatlandı.

    Yeşil-beyazlı kulübe 'dan kötü haber geldi. Afrika Uluslar Kupası 2019 Elemeleri E Grubu'nda 'nın ile oynadığı maçta sakatlanan Shehu, oyuna devam edemedi. Bunun üzerine Shehu'nun Bursa'ya davet edildiği ve MR'ın ardından durumunun belli olacağı öğrenildi.
    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Shehu, "3 puan almak ve takıma yardımcı olmak harika. Sakatlanmam beni oyundan çıkarttı. Maalesef bir sonraki oyunda oynayamayacağım. Ama eminim ki kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

    Shehu, sakatlığı sebebiyle ligde uzun süre takımdan ayrı kalmış ve en son oynanan Ankaragücü maçında formasına kavuşmuştu.
    1. 15.10.2018 18:37
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