Shehu'dan Bursaspor'a kötü haber
Bursaspor'un orta saha oyuncu Abdullahi Shehu, Nijerya Milli Takımı'nın Libya ile oynadığı müsabakada sakatlandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Shehu, "3 puan almak ve takıma yardımcı olmak harika. Sakatlanmam beni oyundan çıkarttı. Maalesef bir sonraki oyunda oynayamayacağım. Ama eminim ki kazanmaya devam edeceğiz" dedi.
Shehu, sakatlığı sebebiyle ligde uzun süre takımdan ayrı kalmış ve en son oynanan Ankaragücü maçında formasına kavuşmuştu.
- 15.10.2018 18:37
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Arda Turan ifade verdi!
Toplam 4
Yorum
Fatma Karnı burnunda eşini terk eden insan evinde sevgi olmaz mecburi ve zorunlu yapılmış. Arda eski sevgilisini kaybedince bitmiş.
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Arda Turan için iddianame hazırlandı: Hapis istemi!
Toplam 2
Yorum
stuttgartli ardanin yaptigini nolmal bir insan yapsaydi ne olurdu? gazapimin dedigi gibi ,, bi kagida adalet yaz bir kösede yak.
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D'Arda!
Toplam 2
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Ruşen Asena arda Berkay bunların yaşam tarzlarına uygun edepsiz ülkeler var oraya gitsinler
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