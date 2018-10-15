‘Biz buradayız’ mesajı – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    ‘Biz buradayız’ mesajı

    ‘Biz buradayız’ mesajı

    G.Saray’a hazırlanan Timsah’ta Balıkesir’i deviren isimler; 16 yaşındaki Ali, kaldıktan sonra affedilen 23 yaşındaki Furkan ve 18 yaşındaki Çağatay, görev bekliyor.

    'un G.Saray maçı öncesinde Balıkesir ile hazırlık mücadelesinde genç oyuncular attıkları gollerle 'ya mesaj gönderdi. Balıkesir'deki maçta sezon başı profesyonel olan 16 yaşındaki Ali Akman ilk golü atarken, performansıyla da takdir topladı. İkinci gol ise kaldıktan sonra affedilen 23 yaşındaki 'ten geldi. Furkan, affedildikten sonra ilk çıktığı maçta gol attı ve forma için savaşacağını gösterdi.

    AYBABA DA GÜVENİYOR
    Son golü de 18 yaşındaki Çağatay Yılmaz kaydetti ve genç oyuncu büyük sevinç yaşadı. Samet Aybaba da gençlere verdiği önem ile ön plana çıkarken, bu sezon da bu görüntüsünü 'e yansıttı. Deneyimli teknik adam, ligdeki diğer 17 teknik direktör arasında en fazla 23 yaş ve 23 yaş altı oyunculara şans veren çalıştırıcı oldu. Timsah'ta bu sezon 23 ve 23 yaş altı 10 oyuncu ligde süre alırken, Bursa gençlere en fazla forma veren kulüp oldu.
    1. 15.10.2018
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