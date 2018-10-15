‘Biz buradayız’ mesajı
G.Saray’a hazırlanan Timsah’ta Balıkesir’i deviren isimler; 16 yaşındaki Ali, kadro dışı kaldıktan sonra affedilen 23 yaşındaki Furkan ve 18 yaşındaki Çağatay, görev bekliyor.
AYBABA DA GÜVENİYOR
Son golü de 18 yaşındaki Çağatay Yılmaz kaydetti ve genç oyuncu büyük sevinç yaşadı. Samet Aybaba da gençlere verdiği önem ile ön plana çıkarken, bu sezon da bu görüntüsünü Süper Lig'e yansıttı. Deneyimli teknik adam, ligdeki diğer 17 teknik direktör arasında en fazla 23 yaş ve 23 yaş altı oyunculara şans veren çalıştırıcı oldu. Timsah'ta bu sezon 23 ve 23 yaş altı 10 oyuncu ligde süre alırken, Bursa gençlere en fazla forma veren kulüp oldu.
- 15.10.2018
-
Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
-
Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
-
Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
‘Biz buradayız’ mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.