Bursaspor'un golleri yenilerden
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    'un golleri yenilerden

    Bursaspor'un golleri yenilerden

    'un mevcut kadrosu içerisinde ligde gol kaydeden tüm oyuncuların yeni transferler olması dikkat çekti.

    'de 8 hafta geride kalırken , 8 puan topladı. 5 kez gol sevinci yaşayan yeşil beyazlılarda maçı dışındaki tüm goller ise yeni transferlerden geldi. Bu süreçte forvet transferi Diafra Sakho, ve maçlarında birer kez rakip fileleri havalandırırdı. maçında Bursaspor'un tek golü 'dan gelirken son oynanan MKE Ankaragücü maçında ise galibiyeti getiren golü Umut Meraş kaydetti. Bursaspor'un Fenerbahçe maçındaki tek golünü atan William Troost-Ekong ise ertesi hafta takımdan ayrılmıştı.


    OKAN GÜVEN VERDİ
    Ligde geride kalan haftalarda kalesinde 7 gol gören Bursaspor'da ise 'un performansı takdir topladı.
    Ligin 4'üncü haftasındaki Beşiktaş maçından itibaren kaleyi devralan 23 yaşındaki eldiven forma giydiği 5 maçın 2'sinde kalesini gole kapadı. Bu süreçte 4 golü kalesinde gören genç eldiven, buna karşın çerçevesini bulan 16 şutun 12'sini kurtararak ligde kurtarış yüzdesi en yüksek kalecilerden biri oldu. Daha önce alt liglerde de kiralık olarak boy gösteren Okan Kocuk, böylelikle kariyerinin en iyi başlangıçlarından birini yaptı.

    1. 12.10.2018 11:55
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