Spor Toto Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken Bursaspor, 8 puan topladı. 5 kez gol sevinci yaşayan yeşil beyazlılarda Fenerbahçe maçı dışındaki tüm goller ise yeni transferlerden geldi. Bu süreçte forvet transferi Diafra Sakho, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında birer kez rakip fileleri havalandırırdı. Atiker Konyaspor maçında Bursaspor'un tek golü Aytaç Kara'dan gelirken son oynanan MKE Ankaragücü maçında ise galibiyeti getiren golü Umut Meraş kaydetti. Bursaspor'un Fenerbahçe maçındaki tek golünü atan William Troost-Ekong ise ertesi hafta takımdan ayrılmıştı.



OKAN GÜVEN VERDİ

Ligde geride kalan haftalarda kalesinde 7 gol gören Bursaspor'da ise Okan Kocuk'un performansı takdir topladı.

Ligin 4'üncü haftasındaki Beşiktaş maçından itibaren kaleyi devralan 23 yaşındaki eldiven forma giydiği 5 maçın 2'sinde kalesini gole kapadı. Bu süreçte 4 golü kalesinde gören genç eldiven, buna karşın çerçevesini bulan 16 şutun 12'sini kurtararak ligde kurtarış yüzdesi en yüksek kalecilerden biri oldu. Daha önce alt liglerde de kiralık olarak boy gösteren Okan Kocuk, böylelikle kariyerinin en iyi başlangıçlarından birini yaptı.