Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda, geniş alanda iki kaleyle kontrol pas oyunu yapıldı. Hücum pres oyunuyla devam eden idman, son bölümdeki yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı süren Henri Saivet takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Tunay Torun'un tedavisine devam edildi.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.