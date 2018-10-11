Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    'da maçı hazırlıkları sürdü

    Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürdü

    , 'in 9. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda, geniş alanda iki kaleyle kontrol pas oyunu yapıldı. Hücum pres oyunuyla devam eden idman, son bölümdeki yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

    Sakatlığı süren Henri Saivet takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, 'un tedavisine devam edildi.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 11.10.2018 18:50
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