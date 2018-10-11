Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürdü
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda, geniş alanda iki kaleyle kontrol pas oyunu yapıldı. Hücum pres oyunuyla devam eden idman, son bölümdeki yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı süren Henri Saivet takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Tunay Torun'un tedavisine devam edildi.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 11.10.2018 18:50
-
Ultraslan'a savaş açtı!
Toplam 1
Yorum
vatandaş yeniçeriler gibi olmaya başladılar
-
Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 1
Yorum
erol hoca yazık bu kişiyi haber etmeye bile değmez...
-
İnşallah kuş sürüsüne çarpmayız!
Toplam 1
Yorum
austin hiçbir proje yok ancak hikaye anlatın.masalcı başkan şöyle rapor sunduk böyle tasarruf ettik alternatif gelir için bir tane fikir yok.
Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.