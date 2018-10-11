Bursaspor antrenörü görevinden ayrıldı – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    antrenörü görevinden ayrıldı

    Bursaspor antrenörü görevinden ayrıldı

    Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın yardımcılarından kaleci antrenörü , görevinden ayrıldı.

    'da 'nın yardımcılığını yapan kaleci antrenörü , dün görevini bıraktı. Teknik ekip ve futbolcularla vedalaşan Bal'ın yerine Bursaspor'un eski antrenörlerinden İvko Gançev'in getirilmesine karar verildi.

    Gançev'in, bugün Bursa'ya gelerek takıma katılması beklenirken, Koray Tanrıverdi'nin de Gançev'le beraber görevine devam edeceği ifade edildi.
    1. 11.10.2018 10:21
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