Bursaspor antrenörü görevinden ayrıldı
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın yardımcılarından kaleci antrenörü Yılmaz Bal, görevinden ayrıldı.
Gançev'in, bugün Bursa'ya gelerek takıma katılması beklenirken, Koray Tanrıverdi'nin de Gançev'le beraber görevine devam edeceği ifade edildi.
- 11.10.2018 10:21
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
Bursaspor antrenörü görevinden ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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