Timsah’ta af çıktı – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Timsah’ta af çıktı

    Timsah’ta af çıktı

    İki futbolcu için takım arkadaşlarının ile yaptığı zirve buzları eritti. Tecrübeli hoca, “Bu hareket, 10 galibiyete bedeldi benim için” sözleriyle ikiliyi affetti.

    'da geçen hafta deplasmanında alınan mağlubiyet sonrasında bırakılan Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp affedildi. İki futbolcu için geçen hafta kaptanlar Ertuğrul Ersoy, kaleci Okan Kocuk ile Barış Yardımcı ve Diafra Sakho, arkadaşlarının affedilmesi için teknik direktör Samet Aybaba'nın kapısını çalıp, bir zirve gerçekleştirmişti. Futbolcularının af talebini hatırlatan Aybaba, "Bu hareket, 10 galibiyete bedeldi benim için. Takımdaşlığın göstergesiydi" dedi.

    ANKARAGÜCÜ'NÜ YENİN AFFEDELİM
    Kadro dışı kararının ardından Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'ne gönderilen ve çalışmalarını burada sürdüren Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'i affettiğini açıklayan tecrübeli teknik adam, "Ben, kaptanlara; 'Kesinlikle ortada bir terbiyesizlik yok. maçını kazanın affedelim' demiştim" diye konuştu. Bunun üzerine iki oyuncu, Galatasaray maçı için dün başlayan hazırlıklara katıldı. Öte yandan yeşil-beyazlılar, cumartesi günü Balıkesirspor ile deplasmanda bir hazırlık karşılaşması oynayacak.
    1. 10.10.2018
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