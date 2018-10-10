Timsah’ta af çıktı
İki futbolcu için takım arkadaşlarının Samet Aybaba ile yaptığı zirve buzları eritti. Tecrübeli hoca, “Bu hareket, 10 galibiyete bedeldi benim için” sözleriyle ikiliyi affetti.
ANKARAGÜCÜ'NÜ YENİN AFFEDELİM
Kadro dışı kararının ardından Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'ne gönderilen ve çalışmalarını burada sürdüren Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'i affettiğini açıklayan tecrübeli teknik adam, "Ben, kaptanlara; 'Kesinlikle ortada bir terbiyesizlik yok. Ankaragücü maçını kazanın affedelim' demiştim" diye konuştu. Bunun üzerine iki oyuncu, Galatasaray maçı için dün başlayan hazırlıklara katıldı. Öte yandan yeşil-beyazlılar, cumartesi günü Balıkesirspor ile deplasmanda bir hazırlık karşılaşması oynayacak.
- 10.10.2018
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Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi
Toplam 1
Yorum
KIZGIN FENERLİ NASILSA SİVAS TA YENECEK FENERİ FENER KÖTÜ ALIŞTI
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Spor hocası Nagatomo
Toplam 1
Yorum
HagiHagi Butun takim onun gibi olsa her yil sampiyonlar ligi kupasina oyariz. Adam cok profesyonel.
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
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