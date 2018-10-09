"Her şey yeni başlıyor"
10 maçlık galibiyeti hasretine Ankaragücü zaferiyle son veren Bursa'da Teknik Direktör Samet Aybaba, daha iyi olacaklarının sözünü verdi.
Yeni bir takım olduklarını ve zamana ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Aybaba, "Sonuçta bir galibiyet aldık. Bunda takılıp kalmayacağız. Yapmamız gereken şeyler ve almamız gereken daha fazla galibiyet var. Her geçen gün daha iyi olacağız. Bizim için her şey daha yeni başlıyor. Takım olarak mücadeleci, seyir zevki yüksek futbol sergileyip, galibiyetler almayı planlıyoruz" diye konuştu.
- 9.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
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Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
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OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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