Samet Aybaba'nın vazgeçilmez üçlüsü
Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, ligin ilk 8 haftası boyunca Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı ve Aytaç Kara'dan vazgeçemedi.
- 8.10.2018 11:27
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Konyaspor’dan özür
Toplam 6
Yorum
Köyiçi AF YOK. HESAPLARI KESILECEK.
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Rıdvan Dilmen'den flaş iddia: "Comolli kalacak, Cocu gidecek!"
Toplam 17
Yorum
Fenerbahçemizde Kadro dışılar gayet yerinde bir karar. Senelerdir gollerde bile yüzü gülmeyen volkana çok sevindim özellikle. Bence sabırlı olmalıyız. Cocuu
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Maç Sonucu | Fenerbahçe 0-0 Medipol Başakşehir | ÖZET
Toplam 12
Yorum
DİZAYN BÖYLE OLUYOR 3 BÜYÜKLERİN ALEYHİNE OLACAKSA VAR BİLE ÇALIŞMIYOR. GEÇENYIL EMRE VE EPRİYANU FB BJK MAÇLARINDA CEZALIYDI
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