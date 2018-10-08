Samet Aybaba'nın vazgeçilmez üçlüsü
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    'nın vazgeçilmez üçlüsü

    Samet Aybaba'nın vazgeçilmez üçlüsü

    'da , ligin ilk 8 haftası boyunca , ve 'dan vazgeçemedi.

    Yeşil-beyazlı takımın Teknik Direktörü , ilk 8 haftası geriden kalan 'de bazı oyunculardan vazgeçemedi. Samet Aybaba, 21 yaşındaki kaptan ve tüm maçlarda tam süre aldı. Tüm müsabakalara ilk 11'de başlayan ise, bir tek Demir Grup Sivasspor müsabakasının 74. dakikasında oyundan alındı. Bu futbolcu dışında Allano Lima da tüm müsabakalarda süre aldı.
    1. 8.10.2018 11:27
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