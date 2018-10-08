Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, gençlere ve takımın kendi altyapısından çıkan futbolculara şans tanıyor.
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    'da altyapıdan gelen gençler formayı kaptı

    Bursaspor'da altyapıdan gelen gençler formayı kaptı

    Teknik Direktörü Samet Aybaba, gençlere ve takımın kendi altyapısından çıkan futbolculara şans tanıyor.

    'in en genç takımı olan , Ankaragücü maçı kadrosuna 10 tane alt yapıdan oyuncu aldı. Bu futbolculardan 3'ü ilk 11'de yer alırken, 7 tanesi ise kulübede bekledi.

    Yeşil-beyazlı takım , Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek uzun bir aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Bursaspor'da Badji'nin cezalı, Saivet ve Tunay'ın sakat, Yusuf ile Furkan'ın kadro dışı kalması sebebiyle forma giymediği mücadelede kadroda 10 tane alt yapı oyuncusu yer aldı.

    3'Ü İLK 11'DE
    Alt yapıdan çıkan futbolculardan , ve , tarafından ilk 11'de görevlendirildi. Okan Kocuk ve Ertuğrul Ersoy hatasız oyun ortaya koyarken, Ramazan Keskin ise golün asistini yaptı. Burak Kapacak ise, 80. dakikada oyuna dahil oldu. Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, M. Emin Sarıkaya, Furkan Emre Ünver, Çağatay Yılmaz ve Ali Akman kulübede yer aldı.
    Kadroyu görünce heyecanlandığını ifade eden Ramazan Keskin, kendisini geliştirerek daha iyi olmak istediğini söyledi.

    1. 8.10.2018 10:01
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