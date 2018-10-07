Timsah Nihayet
A.Gücü’nü ağırlayan yeşil-beyazlılar, Umut Meraş’ın golüyle bu sezon ilk kez 3 puanla tanıştı. Bursa’nın attığı 2 gol de VAR’a takıldı
Ve Bursaspor ligde siftahı yaptı...
Yeşil-beyazlı takım, kardeş kulübü Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazandı. Taraftarı önündeki mücadeleye hızlı başlayan Bursaspor, 22'de Umut Meraş'ın attığı golle başkent ekibi karşısında öne geçti. İlk yarıda daha atak oynayan ev sahibi, sonrasındaki ataklardan sonuç alamadı. İkinci devrede Ankaragücü'nün skoru eşitleme çabaları ise sonuç vermedi. Maçta ayrıca Bursaspor'un attığı 2 gol VAR kararıyla geçersiz sayıldı. 7'de Sakho, meşin yuvarlığı filelere yolladı. Hakem Yankaya, pozisyon öncesinde Stancu'nun, faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. 90'da ise Lima, topu kalecinin sağından ağlara yolladı. Yankaya, Lima'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Bu sezon Bursa'nın 6 golü iptal edildi.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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