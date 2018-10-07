Timsah Nihayet

Ve Bursaspor ligde siftahı yaptı...

Yeşil-beyazlı takım, kardeş kulübü Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazandı. Taraftarı önündeki mücadeleye hızlı başlayan Bursaspor, 22'de Umut Meraş'ın attığı golle başkent ekibi karşısında öne geçti. İlk yarıda daha atak oynayan ev sahibi, sonrasındaki ataklardan sonuç alamadı. İkinci devrede Ankaragücü'nün skoru eşitleme çabaları ise sonuç vermedi. Maçta ayrıca Bursaspor'un attığı 2 gol VAR kararıyla geçersiz sayıldı. 7'de Sakho, meşin yuvarlığı filelere yolladı. Hakem Yankaya, pozisyon öncesinde Stancu'nun, faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. 90'da ise Lima, topu kalecinin sağından ağlara yolladı. Yankaya, Lima'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Bu sezon Bursa'nın 6 golü iptal edildi.