Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: “VAR beni bitirdi”
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Ankaragücü ile oynadıkları ve 1-0 galip geldikleri karşılaşmada attıkları iki golün VAR tarafından iptal edilmesini, “VAR beni bitirdi” diye yorumladı.
Aybaba, bir basın mensubunun 'VAR için yorumunuz nedir?' sorusuna ise, "VAR beni bitirdi" yanıtını verdi.
- 6.10.2018 19:06
- Güncelleme: 7.10.2018 01:19
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: “VAR beni bitirdi” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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