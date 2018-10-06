Bursaspor - Ankaragücü maçında skandal 'VAR'
Bursaspor'un 1-0 kazandığı Ankaragücü maçında yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntüler tartışmalara neden oldu. 'VAR' incelemesi sonrası ev sahibi takımın golü iptal edildi. İlginç olan ise 'VAR' hakemlerinin 'VAR' odasındaki yerlerinde olmamasıydı...
Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında oynanan Bursaspor - Ankaragücü maçında çok ilginç anlar yaşandı... Yeşil-beyazlılar karşılaşmanın henüz 7.dakikasında Sakho ile golü buldu. Ancak maçın hakemi Özgür Yankaya 'VAR' incelemesi sonrası faul kararıyla golü iptal etti. Sakho'nun golünden sonra itirazların yaşandığı anlarda Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba eliyle hakeme 'VAR' yok mu?' şeklinde bir harekette bulundu. 'VAR' tarafından incelenen pozisyon ironik bir şekilde iptal edilince Samet Aybaba'nın o anları sosyal medyada gündem oldu.
HAKEMLER KAYIP!
'VAR' kararının verildiği sırada bir başka ilginç an yaşandı. Yayıncı kuruluşun ekranlara getirdiği 'VAR' odasında hakemlerin yerlerinde olmadığı görüldü. Özgür Yankaya'nın pozisyonu incelemek için saha içinde bulunan ekrana gittiği sırada bir kez daha ekrana getirilen 'VAR' odasında bu kez hakemler yerlerini aldı. Bu görüntülerin ortaya çıkması sosyal medyada tepki çekti. Bursaspor-Ankaragücü maçında Riva'daki 'VAR' odasında Alper Ulusoy ve Mustafa Öğretmenoğlu görev yapıyordu.
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
SAKHO 3. KEZ
Ayrıca Bursaspor'da Sakho'nun bu sezon attığı bir gol 3.kez 'VAR' sistemi sonucu iptal edildi. Bursaspor'un Ankaragücü karşısında Sakho'yla 7. dakikada bulduğu gol, 'VAR' incelemesi sonrası faul kararıyla iptal edildi.
- 6.10.2018 18:39
- Güncelleme: 6.10.2018 19:21
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