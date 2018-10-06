Bursaspor - Ankaragücü maçında skandal 'VAR' – Fotomaç – 06 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    - Ankaragücü maçında skandal 'VAR'

    Bursaspor - Ankaragücü maçında skandal 'VAR'

    'un 1-0 kazandığı Ankaragücü maçında yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntüler tartışmalara neden oldu. 'VAR' incelemesi sonrası ev sahibi takımın golü iptal edildi. İlginç olan ise 'VAR' hakemlerinin 'VAR' odasındaki yerlerinde olmamasıydı...

    'in 8.haftasında oynanan - Ankaragücü maçında çok ilginç anlar yaşandı... Yeşil-beyazlılar karşılaşmanın henüz 7.dakikasında Sakho ile golü buldu. Ancak maçın hakemi 'VAR' incelemesi sonrası faul kararıyla golü iptal etti. Sakho'nun golünden sonra itirazların yaşandığı anlarda Bursaspor Teknik Direktörü eliyle hakeme 'VAR' yok mu?' şeklinde bir harekette bulundu. 'VAR' tarafından incelenen pozisyon ironik bir şekilde iptal edilince Samet Aybaba'nın o anları sosyal medyada gündem oldu.

    HAKEMLER KAYIP!
    'VAR' kararının verildiği sırada bir başka ilginç an yaşandı. Yayıncı kuruluşun ekranlara getirdiği 'VAR' odasında hakemlerin yerlerinde olmadığı görüldü. Özgür Yankaya'nın pozisyonu incelemek için saha içinde bulunan ekrana gittiği sırada bir kez daha ekrana getirilen 'VAR' odasında bu kez hakemler yerlerini aldı. Bu görüntülerin ortaya çıkması sosyal medyada tepki çekti. Bursaspor-Ankaragücü maçında Riva'daki 'VAR' odasında Alper Ulusoy ve Mustafa Öğretmenoğlu görev yapıyordu.


    *Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

    SAKHO 3. KEZ
    Ayrıca Bursaspor'da Sakho'nun bu sezon attığı bir gol 3.kez 'VAR' sistemi sonucu iptal edildi. Bursaspor'un Ankaragücü karşısında Sakho'yla 7. dakikada bulduğu gol, 'VAR' incelemesi sonrası faul kararıyla iptal edildi.

    1. 6.10.2018 18:39
    2. Güncelleme: 6.10.2018 19:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor - Ankaragücü maçında skandal 'VAR' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN