Bursaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 04 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'da maçı hazırlıkları sürdü

    Bursaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürdü

    , 'in 8. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas-presle devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular taktik çalışmasının ardından idmanı çift kale maçla sonlandırdı.

    Hafif sakatlığı bulunan takımla çalışmalara başlarken, ve Henri Saivet'in tedavisine devam edildi.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 4.10.2018 18:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN