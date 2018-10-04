Bursaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürdü
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas-presle devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular taktik çalışmasının ardından idmanı çift kale maçla sonlandırdı.
Hafif sakatlığı bulunan Aurelien Chedjou takımla çalışmalara başlarken, Tunay Torun ve Henri Saivet'in tedavisine devam edildi.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 4.10.2018 18:45
-
Tahkim Kurulu Trabzonspor'u reddetti!
Toplam 1
Yorum
samimiyet trabzonspora ilk geldiğinde para önemli değil diyordu ?
-
Muslera: "Takımımla gurur duyuyorum"
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Çok sevilen büyük bir kalecisin ! Ama daha büyük olabilmen için, 6 pasa gelen yan topları daha bilinçli çıkışlar yaparak kontrol etmen şart.
-
İşte D Grubu'ndaki son durum! Galatasaray...
Toplam 2
Yorum
Gs Cevdet Tek suçlu Terim’dir defans zaafiyeti marifetidir bu zayıf Porto bir daha bulunmaz yazıklar olsun
Bursaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.