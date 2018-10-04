Aybaba, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Demir Grup Sivasspor maçında kötü oynadıklarını ve bu yenilgiyi unuttuklarını söyledi.

Bu maçı değil, ondan önceki 6 haftada neyi eksik yapıp, 3 puan alamadıklarını tartıştıklarını aktaran Aybaba, hem futbolcularının hem de kendisinin üzgün olduğunu ifade etti.

"Diğer maçlardaki oyunumuzu sahaya nasıl yansıtırız, onu düşünüyoruz." ifadesini kullanan Aybaba, şöyle devam etti:

"Bir an önce buradan çıkmamız lazım. Proje ve plan takımı haline gelmemiz lazım. 3 maç kazandık, 'Tamam her şey bitti.', 3 maç kaybettik, 'Bu işi yapamıyoruz.' diyemeyiz. Uzun soluklu, altyapıya önem veren, kulüp bütçesini doğru planlayan, sahada hedefine doğru ilerleyen bir plan yapmamız lazım. Böyle bir plan başlamışken, hepimizin buna sahip çıkması lazım. Sportif başarıyı hepimiz istiyoruz. Gelecektir de zamanı var."

"SAKATLIKLARDAN KAYNAKLI BAZI DEĞİŞİMLERE GİDECEĞİZ"

Aybaba, bu hafta MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacaklarını ve rakiplerinin iyi bir takım olduğunu kaydetti.

MKE Ankaragücü'nün önde hareketli ve hızlı oyuncuları olduğunun altını çizen Aybaba, şöyle konuştu:

"Sakatlıklardan kaynaklı bazı değişimlere gideceğiz. Değişim olacak. Tunay'ın da oynama ihtimali düşük. Bazı oyuncuların mevki içinde değişiklikler olacak. Birkaç tane var, şanssızlık var... Biz 'Bu maçı nasıl kazanamadık?' diye 4 maç düşünüyoruz. Bizim de yaptığımız hatalar var. Oyuncuların yerlerine geçin. Çok koşuyorlar, mücadele ediyorlar, herkes beğeniyor ve kazanamıyorsunuz. İyi oynayıp 4-5 maç sonuç alamadığımız zaman sıkıntı başlıyor. Bizim oyuncular, oynanan oyundan keyif aldığını görünce kendilerini farklı yere koymaya başladılar. O da rahatsızlık verici bir durum. Sivasspor maçında bunu gördük. Birey olarak bir şey yapmaya çalıştılar. 2-3 senenin en kötü maçı çıktı."