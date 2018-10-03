Bursaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde ise taktik çalıştı.
Hafif sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Tunay Torun takımdan ayrı çalışırken, Henri Saivet'in tedavisine devam edildi.
Bursaspor, yarın akşam yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 3.10.2018 18:58
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Ali Eren Demirezen rakibini ezdi geçti
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Adam vs gibi kelime ve ya tanımlamalardan pek hazzetmem fakat kendisi gerçekten adamdır
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Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan büyük övgü
Toplam 2
Yorum
olçay bu taraftarımızın önemini ve güzelliğini bilmem kaçıncı söyleyen kişi erman a söyleyin tüm bjk taraftarının kendisine yoğun selamları var..!
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Damien Comolli'nin koltuğu sallanıyor
Toplam 6
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karado sorumlu comolli
Bursaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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