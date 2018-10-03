Bursaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    , Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

    Bursaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

    , 'in 8. haftasında sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı.

    Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde ise taktik çalıştı.

    Hafif sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışırken, Henri Saivet'in tedavisine devam edildi.

    , yarın akşam yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarına devam edecek.

    1. 3.10.2018 18:58
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