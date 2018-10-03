Bursa’da af zirvesi – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’da af zirvesi

    <a href="/index/bursa?id=0ac6b8eb-a526-4543-8afa-b3355430871a" class="" rel="tag">Bursa</a>’da af zirvesi

    ile bir araya gelen 4 oyuncu, 3 hafta kadro dışı bırakılan ve ’ın affedilmesini istedi.

    'da kadro dışı bırakılan ve 'e, takım arkadaşlarından destek geldi. İki genç kaptan Ertuğrul Ersoy, Okan Kocuk'un yanı sıra Barış Yardımcı ve Diafra Sakho; Teknik Direktör ile bir araya geldi. Af zirvesinde, Sivas mağlubiyetinden yalnızca bu ikilinin sorumlu olmadığı hocaya iletildi. Aybaba'nın da bu destekten memnun kaldığı bildirildi.

    SAİVET 1 AY YOK
    Yeşil-beyazlılar'a, maçının başında sakatlanarak yerini 'a bırakan Henri Saivet'ten de kötü haber geldi. Arka adalesinde yırtık tespit edilen Senegalli maestronun, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Öte yandan Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Timsah'ta, hafif sakatlığı bulunan salonda çalıştı.
    1. 3.10.2018
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