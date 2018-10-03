Bursa’da af zirvesi
Samet Aybaba ile bir araya gelen 4 oyuncu, 3 hafta kadro dışı bırakılan Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp’ın affedilmesini istedi.
SAİVET 1 AY YOK
Yeşil-beyazlılar'a, Sivasspor maçının başında sakatlanarak yerini Yusuf Erdoğan'a bırakan Henri Saivet'ten de kötü haber geldi. Arka adalesinde yırtık tespit edilen Senegalli maestronun, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Öte yandan Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Timsah'ta, hafif sakatlığı bulunan Aurelien Chedjou salonda çalıştı.
- 3.10.2018
-
Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
-
Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
-
Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
Bursa’da af zirvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.