 Bursaspor'da alınan kötü sonuçların ardından 3 haftalığına kadro dışı bırakılan Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'ın durumu için 4 futbolcu Teknik Direktör Samet Aybaba ile görüştü.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    'da 4 futbolcu Yusuf ve Furkan'ın durumu için Aybaba ile görüştü

    Bursaspor'da 4 futbolcu Yusuf ve Furkan'ın durumu için Aybaba ile görüştü

    'da alınan kötü sonuçların ardından 3 haftalığına bırakılan Yusuf Erdoğan ve 'ın durumu için 4 futbolcu ile görüştü.

    'da alınan kötü sonuçların ardından 3 haftalığına bırakılan Yusuf Erdoğan ve 'ın durumu için 4 futbolcu ile görüştü.

    Yeşil-beyazlı takımda maçının ardından Teknik Direktör Samet Aybaba bazı futbolculara yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Bursaspor'da performansları sebebiyle Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp 3 haftalığına kadro dışı bırakıldı. Bu olayın ardından yeşil-beyazlı takımın iki genç kaptanı Ertuğrul Ersoy, Okan Kocuk ile birlikte Barış Yardımcı ve Diafra Sakho tüm takım için, Samet Aybaba ile görüşme gerçekleştirdi. Futbolcular, Aybaba ile Erdoğan ve Soyalp'in durumları hakkında konuşarak, Sivasspor yenilgisinden sadece bu iki oyuncunun sorumlu olmadığını dile getirdi. Takım arkadaşlarının arkasında olduklarını gösteren futbolcuların durumu Aybaba'yı da memnun etti.

    1. 2.10.2018 14:53
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