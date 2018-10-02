Bursa'da deprem! – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    'da deprem!

    Bursa'da deprem!

    Teknik patron Aybaba’nın “Bazı oyuncular şansı doğru kullanamıyor. Bir şeyler yapmalıyız” sözleri sonrası ve bırakıldı

    'de sezonun 7. haftası geride kalmasına rağmen henüz 3 puanla tanışamayan ve son olarak deplasmanından 2-0 yenilgi ile dönen 'da operasyon başladı. Teknik direktör 'nın "Oyuncularımızın bazılarına şans veriyorum, doğru kullanamıyorlar. Oyuncularla ilgili duruma bakacağız. Bazı isimleri kadroya almayacağız" sözleri sonrası fatura iki futbolcuya kesildi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada kanat oyuncusu ve orta saha 'in bırakıldığı bildirildi.

    AÇIKLAMADA "Futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U 21 Takımımız'la Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri'nde sürdürmelerine karar verilmiştir" denildi. Öte yandan takmın tecrübeli orta saha oyuncusu , Sivasspor mağlubiyetinden dolayı taraftarlardan özür dileyerek, bunu telafi edeceklerini söyledi. Aytaç "Bunu sahadaki mücadelemizle de göstermemiz lazım. Kendimizi affettireceğiz" diye konuştu.
    1. 2.10.2018
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