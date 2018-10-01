Bursaspor galibiyeti unuttu
En son galibiyetini geçtiğimiz sezonunun 31. haftasında alan Bursaspor, daha sonra oynadığı 10 müsabakada sahadan 3 puanla ayrılamadı.
- 1.10.2018 10:40
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‘Fırsatları bu kez kaçırmayacağım’
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Nirvana Lens Fb de oynadığı gibi oynuyor . Sürekli alehine faul çalıyorlar . Fb de hakemlerin toleransı ile rahat oynuyordu .
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Olcay özür dileyecek
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arif bence sen mental olarak hazır değilsin, şu eski futbolcuları teknik adam yapma hatası bir bitse, hep duygusal hareket ederler!!
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Olcay özür dilerse kapanır
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arif yahu şu futbolcularla uğraşmayın, formunda olan bir olcayı kadro dışı bırakmak Trabzona yarar sağlar mı!!
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