Bursaspor galibiyeti unuttu – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    galibiyeti unuttu

    Bursaspor galibiyeti unuttu

    En son galibiyetini geçtiğimiz sezonunun 31. haftasında alan , daha sonra oynadığı 10 müsabakada sahadan 3 puanla ayrılamadı.

    Sezona istediği gibi başlayamayan yeşil-beyazlı takımda tehlike çanları çalıyor. Ligde oynadığı 7 karşılaşmada 5 puan toplayan Timsah, 17. sırada yer alıyor. Lige küme düştüğü kara sezondan daha kötü başlangıç yapan yeşil-beyazlı takım, ateş hattında bulunuyor. , küme düştüğü sezonunun ilk 7 haftasında 6 puan toplamıştı. En son galibiyetini geçtiğimiz sezonunun 31. haftasında Konyaspor müsabakasında alan yeşil-beyazlılar, daha sonra oynadığı 10 lig maçında galip gelemedi.
    1. 1.10.2018 10:40
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