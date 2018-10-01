Aytaç Kara: "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    : "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"

    Aytaç Kara: "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"

    'un tecrübeli orta saha oyuncusu , mağlubiyetinden dolayı taraftarlardan özür dileyerek, bunu telafi edeceklerini söyledi.

    Yeşil-beyazlı takımın futbolcuları ve Umut Meraş kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. mağlubiyetini değerlendiren Kara, "İlk 6 hafta yansıttığımız 'u bugün sahaya yansıtamadığımız için hem kendi adıma hem de takım adına bizleri çok üzdü. Bunu biz de beklemiyorduk. Kötü mücadele ettik. Çok üzgünüz. Böyle bir şey beklemiyorduk. Düştüğümüz yerden kalkmasını bilmemiz lazım. Biz bir takımız. Bunu da düzeltecek olan da bizleriz" dedi.

    "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"
    Bursaspor'un çok büyük bir camia olduğunu dile getiren Kara, "Bunu sahadaki mücadelemizle de göstermemiz lazım. Bugün için söylenecek fazla bir şey yok. Mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve takım arkadaşlarımdır. Saha içinde istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. İnşallah bunu telafi ederiz" diye konuştu.

    Umut: "Bu yenilgiyi kimse beklemiyordu"
    Genç sol bek Umut Meraş ise, "Kötü oynadık, kötü mücadele ettik. Hafta içi iyi çalışmıştık ama bunu sahaya yansıtamadık. İnşallah içerideki maçta taraftarımızla birlikte ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Bu yenilgiyi kimse beklemiyordu. Canımız çok sıkkın yani. Diyecek bir şey yok" şeklinde konuştu.
    1. 1.10.2018 10:42
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