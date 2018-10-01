Aytaç Kara: "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"
Bursaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Sivasspor mağlubiyetinden dolayı taraftarlardan özür dileyerek, bunu telafi edeceklerini söyledi.
"Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"
Bursaspor'un çok büyük bir camia olduğunu dile getiren Kara, "Bunu sahadaki mücadelemizle de göstermemiz lazım. Bugün için söylenecek fazla bir şey yok. Mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve takım arkadaşlarımdır. Saha içinde istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. İnşallah bunu telafi ederiz" diye konuştu.
Umut: "Bu yenilgiyi kimse beklemiyordu"
Genç sol bek Umut Meraş ise, "Kötü oynadık, kötü mücadele ettik. Hafta içi iyi çalışmıştık ama bunu sahaya yansıtamadık. İnşallah içerideki maçta taraftarımızla birlikte ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Bu yenilgiyi kimse beklemiyordu. Canımız çok sıkkın yani. Diyecek bir şey yok" şeklinde konuştu.
- 1.10.2018 10:42
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Hosseini uğuru
Toplam 1
Yorum
ts ne uğuru kardeşim. maç öncesi de yazmıştım bu adam oynarsa kazanırız diye. defansın en sağlam adamı
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 28
Yorum
SORUMLU Sorumlu taraftardır AYKUTa hazmedemiyen taraftar sorumludur. Türk futbolunun uzaktan yakından alakası olmayan cocu..biz yine haklı çıktık
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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşacak!
Toplam 1
Yorum
1903 HESABI KESIN.
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