"Ligin en iyisi biziz!" – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    "Ligin en iyisi biziz!"

    "Ligin en iyisi biziz!"

    “Ligin en iyi oynayan takımları arasında birinciyiz. olarak ligde yukarıya çıkmamız lazım” diye iddialı konuştu

    SÜPER Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan ve bu alanda kulüp rekorunu kıran 'da , iddialı açıklamalarda bulundu. Aybaba, üst üste 5 beraberlik sonrasında geçen sezon görev yaptığı 'la deplasmanda oynayacakları kritik maç öncesi, " zor bir deplasman. Ama artık kazanmak istiyoruz. Oyuncularımız da bunun bilincinde. Çalışmalarımız o yönde. Biz o maçı iyi oynayıp, kazanmak istiyoruz. Eksik oyuncumuz yok" dedi.

    Futbolcuların üzerinde kazanamama baskısı olup olmadığı ve ligin en iyi futbolunu hangi takımın oynadığı ile ilgili tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolcularımın üzerinde baskı yok. Bir şeyleri daha iyi yapmaya çalışıyorlar. Oyuncularımızda kazanamama düşüncesi yok. Ligin en iyi oynayan takımlarında birinciyiz. 9 tane yeni oyuncuyla, 17 oyuncuyu göndererek, altyapıdan genç isimlerle yaptığımız işlerden memnunum. olarak yukarıya çıkmamız lazım" diye konuştu.

    'Kazanınca nasıl tutacağız?'
    , basın toplantısında "Takım 6 haftadır kazanamadı. Bunun futbolcular üzerindeki etkisi nasıl?" şeklindeki soruya, "Çok keyifliler vallahi. Toplantılarda, yemeklerde, sahada keyifleri iyi. Kazandıkları zaman bunları nasıl tutacağız? Bilemiyorum artık" diye esprili bir yanıt verdi.
    1. 27.9.2018
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