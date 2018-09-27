"Ligin en iyisi biziz!"
“Ligin en iyi oynayan takımları arasında birinciyiz. Puan olarak ligde yukarıya çıkmamız lazım” diye iddialı konuştu
Futbolcuların üzerinde kazanamama baskısı olup olmadığı ve ligin en iyi futbolunu hangi takımın oynadığı ile ilgili tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolcularımın üzerinde baskı yok. Bir şeyleri daha iyi yapmaya çalışıyorlar. Oyuncularımızda kazanamama düşüncesi yok. Ligin en iyi oynayan takımlarında birinciyiz. 9 tane yeni oyuncuyla, 17 oyuncuyu göndererek, altyapıdan genç isimlerle yaptığımız işlerden memnunum. Puan olarak yukarıya çıkmamız lazım" diye konuştu.
'Kazanınca nasıl tutacağız?'
SAMET Aybaba, basın toplantısında "Takım 6 haftadır kazanamadı. Bunun futbolcular üzerindeki etkisi nasıl?" şeklindeki soruya, "Çok keyifliler vallahi. Toplantılarda, yemeklerde, sahada keyifleri iyi. Kazandıkları zaman bunları nasıl tutacağız? Bilemiyorum artık" diye esprili bir yanıt verdi.
- 27.9.2018
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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