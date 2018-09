Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ligin en iyi futbolunu kendilerinin oynadığını söylerken, "Futbolcularımın üzerinde baskı yok. Bir şeyleri daha iyi yapmaya çalışıyorlar" dedi.

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Samet Aybaba, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Pazar günü deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçıyla alakalı konuşan Aybaba, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de iyi bir takımız. Sahaya her şeyi doğru yansıtıyoruz. Ama bugüne kadar 3 puanı alamadık. Futbol bu. Bunlara takılmayalım, biz çok maç kazanırız. Sivas zor bir deplasman. Ama artık kazanmak istiyoruz. Oyuncularımız da bunun bilincinde. Çalışmalarımız o yönde. Biz o maçı iyi oynayıp, kazanmak istiyoruz. Takımda eksik oyuncumuz yok" diye konuştu.



"Oyuncunun idmanda görünmesi gerekiyor, onu uyguluyoruz"

Kadroda değişiklik olup olamayacağı ve Joshua John'un antrenmana çıkmasıyla ilgili soruya Aybaba, "Şu anda mevcut kadroda bugünden itibaren bir sıkıntı olmazsa değişiklik düşünmüyoruz. UEFA'nın kriterleri var. Kulüp bazılarını uyguluyor, bazılarını uygulayamıyor. Oyuncunun idmanda görünmesi gerekiyor. Biz de onu uyguluyoruz" diye cevapladı.

"Büyük takım gibi kazanmaya çalışıyoruz"

Oyuncularının keyiflerinin yerinde olduğunu dile getiren Aybaba, kazandıkları zaman onları nasıl tutacağını bilemediğini söyledi. Gelişen bir takım olduklarını ifade eden Aybaba, "Takım iyi gidiyor. Eksikliklerimiz var. Her takım gibi hazır değiliz ya da şansa kazanmıyoruz. Bazı şeyleri zorluyoruz. Büyük takım gibi kazanmaya çalışıyoruz. Ortada aksaklıklarımız, sıkıntılarımız var. 1.5-2 sene oynamayan oyuncular var. 2-3 tanesinin her yeri ağrıyor, toparlanıyorlar. 6 haftalık süreç iyi geçti, ama yeterli değil. Gelinen süreçte puan dışında her şey bana göre iyi gidiyor" açıklamasını yaptı.



"Ligin en iyi oynayan takımıyız"

Futbolcuların üzerinde kazanamama baskısı olup olmadığı ve ligin en iyi futbolunu hangi takımın oynadığı ile ilgili soruya Aybaba, "Futbolcularımın üzerinde baskı yok. Bir şeyleri daha iyi yapmaya çalışıyorlar. Oyuncularımızda kazanamama düşüncesi yok. Ligin en iyi oynayan takımlarında birinciyiz. 9 tane yeni oyuncuyla, 17 tane oyuncu göndererek, altyapı oyuncularını takıma katarak yaptığı işlerden memnunum. Puan olarak yukarıya çıkmamız lazım" şeklinde cevapladı.



Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

Öte yandan yeşil-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, ilk 20 dakikadan sonra basın mensuplarına kapatıldı.