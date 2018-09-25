Timsah’ta dış saha kabusu – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    ’ta dış saha kabusu

    <a href="/index/timsah?id=09f7d7a6-549f-4362-ac5b-25b8e0a3d97c" class="" rel="tag">Timsah</a>’ta dış saha kabusu
    Ligde galibiyeti olmayan ve beraberliğiyle son 5 maçından 1'er puan alabilen 'u zorlu bir periyot bekliyor. Son 13 deplasmandan 1 galibiyet çıkartabilen , Sivas'ın yanı sıra G.Saray, , Akhisar ve deplasmanlarında ter dökecek.
    1. 25.9.2018
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