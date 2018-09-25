Okan Kocuk, Muslera'yı geride bıraktı
Bursaspor'un genç kalecisi Okan Kocuk Fernando Muslera ve Onur Kıvrak'ı geçerek ligin en az gol yiyen üçüncü kalecisi oldu
Bursaspor'un genç file bekçisi Okan Kocuk, yaptığı kurtarışlarla Fernando Muslera, Onur Kıvrak gibi kalecileri geride bırakırken, ligin en az gol yiyen üçüncü kalecisi oldu.
Yeşil-beyazlı takımda Harun Tekin'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, performansıyla ışıldıyor. 23 yaşındaki kaleci, maç başına yaptığı 2,7 kurtarışla Muslera, Onur Kıvrak ve Mert Günok gibi isimleri geride bıraktı. Ayrıca Okan, maç başına 0,7 gol ortalaması ile ligin en az gol yiyen üçüncü kalecisi oldu.
- 25.9.2018 13:22
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VAR çözmedi
Toplam 4
Yorum
acg Sosa,Kuçka,Onur,Estepan,Burak,Olcay,Perera,İbanez,Onazi,Novak, bunlardan kurtulun yıllık 130 milyon zarardan kurtulun.işe yaramıyorlar.
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Kadıköy'de kazanan yok! Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 9
Yorum
KrAlex Derbi maçlarında ne zamandan beridir beraberlik başarı sayıldı ? Bu takım üzerine her geçen gün koymuyor gittikçe batıyor gören yok !!!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu: "Yoktan gelen bir gol yedik"
Toplam 3
Yorum
KrAlex Yoktan gelen değil adam efsane bir gol attı. Senin teknik direktörlüğün sert liglerle foss GO HOME COCU.. Hollanda liginden çıkma dışarı...
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