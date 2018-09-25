Bursaspor'un genç kalecisi Okan Kocuk Fernando Muslera ve Onur Kıvrak'ı geçerek ligin en az gol yiyen üçüncü kalecisi oldu
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    25 Eylül 2018, Salı
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    , Muslera'yı geride bıraktı

    Okan Kocuk, Muslera'yı geride bıraktı

    'un genç kalecisi ve 'ı geçerek ligin en az gol yiyen üçüncü kalecisi oldu

    'un genç file bekçisi , yaptığı kurtarışlarla , gibi kalecileri geride bırakırken, ligin en az gol yiyen üçüncü kalecisi oldu.

    Yeşil-beyazlı takımda 'in 'ye transfer olmasının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, performansıyla ışıldıyor. 23 yaşındaki kaleci, maç başına yaptığı 2,7 kurtarışla Muslera, Onur Kıvrak ve gibi isimleri geride bıraktı. Ayrıca Okan, maç başına 0,7 gol ortalaması ile ligin en az gol yiyen üçüncü kalecisi oldu.

    1. 25.9.2018 13:22
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