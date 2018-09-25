Bursaspor, takımdan ayrılan Pablo Martin Batalla'nın yokluğunu ilk haftalarda hissetti.
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    25 Eylül 2018, Salı
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    'da gözler Batalla'yı arıyor

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'da gözler Batalla'yı arıyor

    , takımdan ayrılan 'nın yokluğunu ilk haftalarda hissetti.

    'de 6 hafta geride kalırken henüz galibiyetle tanışamayan , 5 puanda kaldı.

    Özellikle gol yollarında güçlük çeken yeşil beyazlılar, bu süreçte rakip ağları yalnızca 4 kez havalandırabildi. Hücumlarında üretkenlik sorunu yaşayan , özellikle '10 numara' pozisyonunda efsaneleşen isimlerinden 'nın yokluğunu hissetti. Geçtiğimiz sezon ligin ilk 5 haftasını 3 gol, 1 asist ile geçiren Batalla, sezon sonunda ise 30 maçta 5 gol ve 7 asistlik bir katkı sağlamıştı.

    Geçtiğimiz sezonun sonunda Bursaspor'a veda eden Arjantinli oyuncunun yerinde genç isim ve son maçında Henri Saivet forma giydi. 23 yaşındaki lige dilediği gibi başlayamazken, 6 maçta henüz gole katkı veremedi. Son maçta , Furkan'ın yerine Saivet'ye şans tanırken; deneyimli oyuncu da 2 kez gol girişiminde bulunmasına karşın sonuç alamadı.
    Kanat oyuncularının da skora katkılarının yetersiz olması 'yı düşündürürken, deneyimli çalıştırıcının Demir Grup Sivasspor maçı öncesi ilk 11'de değişikliğe gidebileceği de öğrenildi.

    1. 25.9.2018 11:33
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