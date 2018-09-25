Bursaspor'da gözler Batalla'yı arıyor
Bursaspor, takımdan ayrılan Pablo Martin Batalla'nın yokluğunu ilk haftalarda hissetti.
Spor Toto Süper Lig'de 6 hafta geride kalırken henüz galibiyetle tanışamayan Bursaspor, 5 puanda kaldı.
Özellikle gol yollarında güçlük çeken yeşil beyazlılar, bu süreçte rakip ağları yalnızca 4 kez havalandırabildi. Hücumlarında üretkenlik sorunu yaşayan Bursaspor, özellikle '10 numara' pozisyonunda efsaneleşen isimlerinden Pablo Martin Batalla'nın yokluğunu hissetti. Geçtiğimiz sezon ligin ilk 5 haftasını 3 gol, 1 asist ile geçiren Batalla, sezon sonunda ise 30 maçta 5 gol ve 7 asistlik bir katkı sağlamıştı.
Geçtiğimiz sezonun sonunda Bursaspor'a veda eden Arjantinli oyuncunun yerinde genç isim Furkan Soyalp ve son Medipol Başakşehir maçında Henri Saivet forma giydi. 23 yaşındaki Furkan Soyalp lige dilediği gibi başlayamazken, 6 maçta henüz gole katkı veremedi. Son maçta teknik direktör Samet Aybaba, Furkan'ın yerine Saivet'ye şans tanırken; deneyimli oyuncu da 2 kez gol girişiminde bulunmasına karşın sonuç alamadı.
Kanat oyuncularının da skora katkılarının yetersiz olması teknik direktör Samet Aybaba'yı düşündürürken, deneyimli çalıştırıcının Demir Grup Sivasspor maçı öncesi ilk 11'de değişikliğe gidebileceği de öğrenildi.
- 25.9.2018 11:33
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Kadıköy'de kazanan yok! Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 9
Yorum
KrAlex Derbi maçlarında ne zamandan beridir beraberlik başarı sayıldı ? Bu takım üzerine her geçen gün koymuyor gittikçe batıyor gören yok !!!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu: "Yoktan gelen bir gol yedik"
Toplam 3
Yorum
KrAlex Yoktan gelen değil adam efsane bir gol attı. Senin teknik direktörlüğün sert liglerle foss GO HOME COCU.. Hollanda liginden çıkma dışarı...
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Kadıköy'de kazanan yok! Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 9
Yorum
KrAlex Beşiktaşı tebrik ederim gayet iyi oynadılar. Bundan sonra Cocu gidene kadar Ali koçu desteklemiyorum burası ağlama duvarı değil rezalet takm
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