Okan Kocuk coştu bir kere! – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    coştu bir kere!

    Okan Kocuk coştu bir kere!
    'da Harun'un F.Bahçe'ye gitmesinden sonra kaleyi devralan , kalesine gelen 10 şuttan 8'ini kurtardı. maçında Adebayor'un penaltısını da çıkartan genç eldiven, kazanılan puanda büyük pay sahibi oldu.
    1. 24.9.2018
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