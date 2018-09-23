Okan Kocuk'tan müthiş başarı
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    'tan müthiş başarı

    Okan Kocuk'tan müthiş başarı

    Yeşil-beyazlı takımın genç kalecisi kalesine gelen 10 şuttan 8'ini kurtardı

    'da Harun Tekin'in ayrılmasının ardından kaleyi devralan kalesine gelen 10 şuttan 8'ini kurtarmayı başardı.


    Yeşil-beyazlı takımda Okan Kocuk performansı parlıyor. Sezon başında Harun Tekin'in Fenerbahçeye transferinin ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, oynadığı 3 maçta güven verdi. Bu maçlarda kalesine 10 şut gelen genç file bekçisi, 8'ini kurtarmayı başardı. maçında Emmanuel Adebayor'un penaltısını da çıkartan Kocuk, takımının elde ettiği puanda büyük pay sahibi oldu.


    Başarılı eldiven, Adebayor'un penaltısını kurtarmasının ardından, "Adebayor'un kullanacağını biliyordum. Son ana kadar bekledim. His biraz da. Çok şükür çıkardım ve takımıma yardımcı oldu. Hislerim beni yanıltmadı" dedi.

    1. 23.9.2018 11:17
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