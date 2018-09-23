Okan Kocuk'tan müthiş başarı
Yeşil-beyazlı takımın genç kalecisi kalesine gelen 10 şuttan 8'ini kurtardı
Bursaspor'da Harun Tekin'in ayrılmasının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk kalesine gelen 10 şuttan 8'ini kurtarmayı başardı.
Yeşil-beyazlı takımda Okan Kocuk performansı parlıyor. Sezon başında Harun Tekin'in Fenerbahçeye transferinin ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, oynadığı 3 maçta güven verdi. Bu maçlarda kalesine 10 şut gelen genç file bekçisi, 8'ini kurtarmayı başardı. Medipol Başakşehir maçında Emmanuel Adebayor'un penaltısını da çıkartan Kocuk, takımının elde ettiği puanda büyük pay sahibi oldu.
Başarılı eldiven, Adebayor'un penaltısını kurtarmasının ardından, "Adebayor'un kullanacağını biliyordum. Son ana kadar bekledim. His biraz da. Çok şükür çıkardım ve takımıma yardımcı oldu. Hislerim beni yanıltmadı" dedi.
- 23.9.2018 11:17
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Trabzonspor - Göztepe maçında hakem ofsayt dedi, 'VAR' golü verdi
Toplam 8
Yorum
whocares Burak bey, takım 3-0 galipken top benden çıktı deyip korneri iptal ettirmekle olmuyor bu işler. Herkes biliyor kimin ne olduğunu...
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Trabzonspor evinde Göztepe'ye kaybetti!
Toplam 2
Yorum
whocares Zaten bir sezonda canlarını dişlerine takarak oynadıkları 2 maç var...GS maçları!
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 2
Yorum
fb sonuna kadar coco yu destekliyoruz 10 yıl sonra feneri uçurur braz sabredelim
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