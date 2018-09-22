Aybaba: Gole sevinmeyeceğiz artık
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Başakşehir maçında attıkları golün VAR kararı ile iptal edilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gole sevinmeyeceğiz artık. Psikolojik olarak bizi yoruyor. Hakem santrayı göstersin ondan sonra sevinelim" dedi.
"Gole sevinmeyeceğiz artık"
VAR kararını da değerlendiren Aybaba, "Penaltı, penaltı diyorlar. Rize maçındaki de penaltıydı. Hakemler her konuda VAR'a gittiğinde birkaç tanesini atlarsa bizi mutsuz eder. Biraz daha dikkatli olmak lazım bu konularda. Biz bir karar alacağız. Gole sevinmeyeceğiz artık. Psikolojik olarak bizi yoruyor. Hakem santrayı göstersin ondan sonra sevinelim" diye konuştu.
"Takımdaki herkes koşuyor, mücadele ediyor"
Kaleci Okan Kocuk'un performansını da değerlendiren Aybaba, "İyi kaleci. Takımdaki herkes koşuyor, mücadele ediyor. Zorluklarımız var. Uzun süreli oynamayan oyuncularımızdan bir tanesi Saivet. Tunay da aynı şekilde. Revizyon takımı iyi etkiledi. Diğerleri de bizim oyuncumuz. Her oyuncuya eşitiz. Boluspor'dan gelip Başakşehir maçında bir oyuncuyu zor oynatırlar diye düşünüyorum" dedi.
- 21.9.2018 23:00
- Güncelleme: 22.9.2018 02:07
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
Aybaba: Gole sevinmeyeceğiz artık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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