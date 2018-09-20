Timsah Avcı'yı avlama peşinde
GEÇEN YILKİ TRAVMAYI ATLATTIK
Altyapıdan genç isimlere kadroda yer vermeye devam edeceklerini ve destekleyeceklerini vurgulayan Aybaba, takımın geçen yılki travmayı da atlattığının altını çizdi. Tecrübeli teknik adam, "Travmayı atlattık gibi gözüküyor. Çok oyuncu değişimine gittik, bunun için o da yararlı oldu. Burası farklı bir yer yeni transferler de alışmaya başladı. Büyük bir kısmını atlattık diye düşünüyorum. Biz iyi takımız daha çok takım yeneriz" şeklinde konuştu.
- 20.9.2018
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AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
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