Timsah Avcı'yı avlama peşinde – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Timsah Avcı'yı avlama peşinde

    Timsah Avcı'yı avlama peşinde
    'da Başakşehir maçı en kritik virajlardan biri olarak görülüyor. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan ve son 4 maçından beraberlikle ayrılan Timsah'ta Teknik Direktör Samet Aybaba, güçlü rakiplerine gözdağı verdi. Aybaba, "İyi bir takımla oynuyoruz. Biz de iyi takımız. Badji de iyileşti. O da güç verecektir. Az önce toplantı da yaptık. Anlattık arkadaşlara. İstekliler, coşkulular. Nerede olduklarını iyi biliyorlar. Bizim için keyifli bir maç olacak" dedi.

    GEÇEN YILKİ TRAVMAYI ATLATTIK
    Altyapıdan genç isimlere kadroda yer vermeye devam edeceklerini ve destekleyeceklerini vurgulayan Aybaba, takımın geçen yılki travmayı da atlattığının altını çizdi. Tecrübeli teknik adam, "Travmayı atlattık gibi gözüküyor. Çok oyuncu değişimine gittik, bunun için o da yararlı oldu. Burası farklı bir yer yeni transferler de alışmaya başladı. Büyük bir kısmını atlattık diye düşünüyorum. Biz iyi takımız daha çok takım yeneriz" şeklinde konuştu.
    1. 20.9.2018
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