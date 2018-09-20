Kaptan imzayı attı – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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HEPSİ
    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Kaptan imzayı attı

    Kaptan imzayı attı
    , genç kaptanı Ertuğrul Ersoy'un sözleşmesini Orhan Özselek Tesisleri'nde düzenlediği törenle 2022'ye kadar uzattı. 4 yıl öncesinde Timsah'a ilk profesyonel imzayı attığında kaptanlığı hayal ettiğini belirten 21 yaşındaki stoper, şimdi hedefinin ise Avrupa olduğunu söyledi. Başkan Ali Ay, "Özellikle burası istedik. Çünkü Ertuğrul 13 yaşında Gölcük'ten buraya geldi. Gençlere örnek olsun diye burada yapıyoruz. Ertuğrul, 'un kaptanı. Demek ki çalışınca hepiniz Ertuğrul veya Enes olabilirsiniz" diye altyapı sporcularına seslendi.
    1. 20.9.2018
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