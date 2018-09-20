Bursaspor'un Başakşehir karşısında hedefi 'ilk galibiyet'
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    'un karşısında hedefi ''

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'un <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a> karşısında hedefi '<a href="/index/ilk-galibiyet?id=c50ee48e-f99e-4778-967c-fdff91456717" class="" rel="tag">ilk galibiyet</a>'

    , 'in 6. haftasında sahasında karşılaşacağı 'i mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

    'in 6. haftasında , yarın sahasında Medipol 'i konuk edecek. Lige 1 mağlubiyet ve 4 beraberlikle başlayan yeşil-beyazlılar, seyircisinin desteği ile ilk galibiyetini almak istiyor. Geride kalan 5 haftada turuncu-lacivertli ekibin ise 4 galibiyet 1 mağlubiyeti bulunuyor.


    'de 23. randevu
    İki takım yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig'de 23. kez mücadele edecek. Daha önce oynanan 22 müsabakada yeşil-beyazlılar 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 9 mücadele ise 'in üstünlüğü ile sonuçlandı. 6 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bursa'da oynanan 10 lig maçında ise yeşil-beyazlı ekip rakibine galibiyetlerde 5'e 3 üstünlük sağladı. Geriye kalan 3 karşılaşma ise beraberlikle noktalandı.


    6 maçtır yenemiyor
    Yeşil-beyazlı ekip, ekibi ile çıktığı son 6 maçta da galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Bursa temsilcisi, turuncu-lacivertli takıma karşı son galibiyetini 2014-2015 sezonunda Bursa'da oynanan karşılaşmada 4-1'lik skorla almıştı.

    1. 20.9.2018 10:20
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