Timsah’ta milli sevinç – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Timsah’ta milli sevinç

    Timsah’ta milli sevinç

    Yeşil-beyazlı altyapının ürünü olan , , ve A ’da boy gösterirken, alt yaşlarda da durum farklı değil

    A 'ın Uluslar Ligi kadrosuna altyapısından en fazla oyuncu veren kulüp oldu. , , ve Mehmet 'in yeşil-beyazlı kulüpten yetişmesi dikkat çekti. Kubilay Kanatsızkuş ise Ümitlerin Avrupa Şampiyonası maçında 'i 1-0 yendiği mücadelede zaferi getirdi. İrlanda'yla karşılaşacak U17'de de 'dan Ali Akman, Muhammed Emin Sarıkaya, Bünyamin Yavaşoğlu ve Emirhan Çetinbaş kadroya çağrıldı.

    1. 19.9.2018
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