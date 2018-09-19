Timsah’ta milli sevinç
Yeşil-beyazlı altyapının ürünü olan Serdar Aziz, Enes Ünal, Ertuğrul Ersoy ve Zeki Çelik A Milli Takım’da boy gösterirken, alt yaşlarda da durum farklı değil
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi kadrosuna altyapısından en fazla oyuncu veren kulüp Bursa oldu. Serdar Aziz, Enes Ünal, Ertuğrul Ersoy ve Mehmet Zeki Çelik'in yeşil-beyazlı kulüpten yetişmesi dikkat çekti. Kubilay Kanatsızkuş ise Ümitlerin Avrupa Şampiyonası maçında İsveç'i 1-0 yendiği mücadelede zaferi getirdi. İrlanda'yla karşılaşacak U17'de de Bursa'dan Ali Akman, Muhammed Emin Sarıkaya, Bünyamin Yavaşoğlu ve Emirhan Çetinbaş kadroya çağrıldı.
- 19.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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