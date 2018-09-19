Timsah’ta milli sevinç

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi kadrosuna altyapısından en fazla oyuncu veren kulüp Bursa oldu. Serdar Aziz, Enes Ünal, Ertuğrul Ersoy ve Mehmet Zeki Çelik'in yeşil-beyazlı kulüpten yetişmesi dikkat çekti. Kubilay Kanatsızkuş ise Ümitlerin Avrupa Şampiyonası maçında İsveç'i 1-0 yendiği mücadelede zaferi getirdi. İrlanda'yla karşılaşacak U17'de de Bursa'dan Ali Akman, Muhammed Emin Sarıkaya, Bünyamin Yavaşoğlu ve Emirhan Çetinbaş kadroya çağrıldı.