Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Yeşil beyazlılarda teknik direktör Samet Aybaba, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Medipol Başakşehir mücadelesine ilişkin konuşan Aybaba, "Fikstürün ne kadar zorlu olduğunu hep söylüyorduk. Zor maçlardan bir tanesini daha oynayacağız ama biz iyi oynayan takım haline geldik artık maçların bütünlüğüne bakıyoruz, rakibe bakıyoruz, iyi çalışıyoruz. İyi bir takımla oynuyoruz, biz de iyi bir takımız. Stephane Badji iyileşti, takımın orta sahasına daha da güç verecektir. İyi bir takım olma özelliği taşıyabilmemiz için bulunduğumuz bölgedeki mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Herkes kendi alanında bu mücadeleyi sürdürecek. Biraz önce toplantı yaptık, anlattık arkadaşlara. İstekliler, coşkulular. Nerede olduklarını da biliyorlar artık futbol şehrinin değerini de biliyorlar. O nedenle Başakşehir maçının bizim için çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.



"RİZESPOR MAÇI EN KÖTÜSÜYDÜ"

Ligde geride kalan haftalarda en kötü oynadıkları maçın Çaykur Rizespor'a karşı olduğuna işaret eden deneyimli çalıştırıcı, "Bu 5 haftalık periyotta belki şans faktörü yanımızda olsa biraz da yönetenler ile ilgili sorun çıkmasa bu kadar -ki en çok sorun yaşayan takım biziz diye düşünüyorum ben fazla bu konuyu da irdelemek istemiyorum- belki de 10 puanı, 11 puanı olan bir takım haline gelebilirdik. Futbol bu içinde her şey var ama bu 5 maçlık periyodun en kötüsü Rize maçıydı bence. Çok kötü oynadık. Oyuncularımız bizim söylediklerimizin tamamen dışına çıktı. Bloklar arasındaki her zaman sağladığımız dengeyi sağlayamadık çok kopukluklar oldu. İlk defa bu kadar pozisyon verdik ve girdiğimiz pozisyonlarda da çok etkili olamadık. O nedenle biz o maçı hemen unutup Başakşehir maçına odaklanmak istiyoruz" diye konuştu.



"BAŞKANIMIZ DA ŞİKAYETÇİ"

VAR sistemi ve hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan Aybaba, "Biraz yanlış kararlar var. Başkanımızla konuştuk başkanımız da bundan şikayetçi ama bunu bir takım bozucu değil de daha doğru yöne yönlendirecek bir şeyler yapmayı planlıyor başkanımız da. Herhalde onunla ilgili bir açıklama yapar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yeni bir takım olduklarının altını çizen Aybaba, kadro değişimine gitmeyi planladıklarını ve Çaykur Rizespor maçı haricindeki diğer 4 maçta ortaya konan futboldan memnun kaldığını belirtti.



"AİLELERİMİZ 16 YAŞINDA MAHALLEYE EKMEK ALMAYA BİLE GÖNDERMİYORDU, BİZ MUHAMMED'İ 10 BİN KİŞİNİN KARŞISINA ÇIKARIYORUZ"

Genç oyuncularıyla ön plana çıkan Bursaspor'da genç oyuncuların performansını da değerlendiren Aybaba, "Gençler inişli çıkışlı olacak, çok gençler. Hatta bazıları Muhammed'in nasıl bir şey olacağını söylüyor daha kendisi 16 yaşında, eleştiriyorlar. Bende diyorum ki bizim ailelerimiz 16 yaşındaki erkek çocuklarını ekmek almaya bile göndermiyordu biz onu 10 bin kişinin karşısına çıkarıyoruz. İyi oyuncular elimizde gerçekten yetenekli genç oyuncularımız var onlar da tempoyu artıracak. Biz onları doğru yöneteceğiz. Takım arkadaşları doğru yönetecek. Onlardan da uzun süreçli fayda sağlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"20 SENEDİR SÖYLEDİĞİMİZE GELDİLER"

Tüm hedeflerinin 'Bursaspor'u daha iyi bir yere nasıl getiririz' düşüncesi olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Bursaspor'u ekonomik olarak da daha iyi yere nasıl getiririz, bunu düşünüyoruz. Bunun için genç oyunculara yönelmek lazım artık futbolda oraya doğru gittik. Biz 20 senedir söylüyoruz dinlemediler ülke futbol ekonomisi olarak battığında arkadaşlarımız buna geldi, biz yine doğruları yapıyoruz. Aşağıdaki yaş gruplarında da iyi oyuncularımız var. İnşallah göreceksiniz 5 sene sonra bu kadronun içinde en az 6-7 tane Bursalı oyuncu olur" dedi.

Geçtiğimiz sezonlardaki tramvayı büyük ölçüde atlattıklarını belirten Aybaba, yeni transferlerin de takıma alıştığını sözlerine ekledi. Öte yandan yeşil beyazlıların ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı 5'e 2 pas pres çalışması ve yan top çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise serbest çalışma yapıldı.