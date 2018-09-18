Timsah’ta Sakho etkisi
Bursaspor’un yeni transferi Diafra Sakho, tam isabet oldu. Beşiktaş’la siftah yapan Senegalli, Rize’yi de boş geçmedi.
Bursa'nın yıldız transferi Diafra Sakho, attığı gollerle dikkat çekiyor. Fransa'da Rennes'ten kiralanan 28 yaşındaki yıldız, 2 lig maçında da golü buldu. Beşiktaş karşısında beraberliği getiren Sakho, Rize deplasmanında ayrıca bir golü de 'VAR' sistemine takılırken, takımını öne geçiren golü filelere göndermeyi başardı. Senegalli golcü, önceki 3 sezonda yaşadığı sakatlıkların etkisinden kurtulduğunu ve eski günlerine dönüş sinyalleri verdiğini oynadığı futbolla ortaya koydu. Evlerinde oynayacakları Başakşehir'e de gözdağı veren tecrübeli yıldız, "Gol atmak için buradayım. Belki attığım goller ile 3 puan alamadık ama Başakşehir'i yenebileceğimizi düşünüyorum" diye iddialı konuştu.
- 18.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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