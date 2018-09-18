Timsah’ta Sakho etkisi

Bursa'nın yıldız transferi Diafra Sakho, attığı gollerle dikkat çekiyor. Fransa'da Rennes'ten kiralanan 28 yaşındaki yıldız, 2 lig maçında da golü buldu. Beşiktaş karşısında beraberliği getiren Sakho, Rize deplasmanında ayrıca bir golü de 'VAR' sistemine takılırken, takımını öne geçiren golü filelere göndermeyi başardı. Senegalli golcü, önceki 3 sezonda yaşadığı sakatlıkların etkisinden kurtulduğunu ve eski günlerine dönüş sinyalleri verdiğini oynadığı futbolla ortaya koydu. Evlerinde oynayacakları Başakşehir'e de gözdağı veren tecrübeli yıldız, "Gol atmak için buradayım. Belki attığım goller ile 3 puan alamadık ama Başakşehir'i yenebileceğimizi düşünüyorum" diye iddialı konuştu.