Timsah’ta Sakho etkisi – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Timsah’ta Sakho etkisi

    Timsah’ta Sakho etkisi

    ’un yeni transferi , tam isabet oldu. ’la siftah yapan Senegalli, ’yi de boş geçmedi.

    Bursa'nın yıldız transferi , attığı gollerle dikkat çekiyor. 'da Rennes'ten kiralanan 28 yaşındaki yıldız, 2 lig maçında da golü buldu. karşısında beraberliği getiren Sakho, deplasmanında ayrıca bir golü de 'VAR' sistemine takılırken, takımını öne geçiren golü filelere göndermeyi başardı. Senegalli golcü, önceki 3 sezonda yaşadığı sakatlıkların etkisinden kurtulduğunu ve eski günlerine dönüş sinyalleri verdiğini oynadığı futbolla ortaya koydu. Evlerinde oynayacakları 'e de gözdağı veren tecrübeli yıldız, "Gol atmak için buradayım. Belki attığım goller ile 3 puan alamadık ama Başakşehir'i yenebileceğimizi düşünüyorum" diye iddialı konuştu.

    1. 18.9.2018
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