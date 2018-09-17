Bursaspor'un yaz transfer döneminin son gününde sözleşme imzaladığı forvet oyuncusu Diafra Sakho, attığı gollerle dikkat çekiyor. Fransa'nın Rennes Kulübü'nden kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, Bursaspor ile çıktığı 2 lig maçında da fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz hafta içerisinde oynanan antrenman maçında da gol sevinci yaşayan ve Rize deplasmanında ayrıca bir golü de 'VAR' sistemine takılan Senegalli oyuncu, aynı zamanda eski günlerine döneceğini de gösterdi.



2013/14 SEZONUNDA YILDIZI PARLADI

Kariyerinin en golcü dönemini Metz formasıyla 2013/14 sezonunda geçiren Sakho, tıpkı bu sezon olduğu gibi ilk 2 maçta 2 gol kaydederken, sezon sonunda ise 38 maçta 20 gole ulaşmıştı. Bu performansının ardından 5 milyon Euro'ya West Ham United'a transfer olan deneyimli golcü, İngiltere'deki ilk sezonuna da gollerle başladı ve sezon sonunda 26 maçta 12 gole ulaştı.



SAKATLIKLAR PERFORMANSINI ETKİLEDİ

Ancak 2015/16 sezonundan itibaren sakatlıklarla boğuşan Sakho, 3 ay sahalardan uzak kalırken buna karşın sezonu 24 maçta 7 golle tamamladı. 2016/17 sakatlığı nedeniyle yalnızca 4 maçta forma giyen ve 1 gol atan Senegalli, geçtiğimiz sezonu da 31 maçta 7 gol ile geçirdi. Sakatlığı nedeniyle eski formuna dönüşte zorlanan Sakho, Bursaspor'daki kariyerinin en iyi başlangıçlarından biriyle de eski günlerine dönüşün sinyallerini verdi.



"GOL ATMAK İÇİN BURADAYIM"

Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulunan Diafra Sakho, "Gol atmadan önce iyi başlamıştık ancak golü yedikten sonra geriye gittik. Pozisyonu inceleme fırsatım olmadı ama VAR'ın kararına saygı duyuyorum. Gol atmak için buradayım. Belki attığım goller ile 3 puan alamadık ama Medipol Başakşehir maçında kazanabileceğimizi düşünüyorum" dedi.