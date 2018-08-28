Vergini tamam – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Vergini tamam

    Vergini tamam

    'un prensip anlaşmasına vardığı sağlık kontrolünden geçti.

    'un prensip anlaşmasına vardığı sağlık kontrolünden geçti. Geçtiğimiz sezonu 'ta geçiren 26 yaşındaki Arjantinli stoperle 3 yıllık resmi sözleşme imzalanması bekleniyor. Öte yandan, 29 yaşındaki Çek golcü Tomas Necid'le karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

    1. 28.8.2018
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