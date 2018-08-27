Bursaspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti
Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Santiago Vergini, sağlık kontrolünden geçti.
- 27.8.2018 16:58
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Beşiktaş - Antalyaspor maçında tartışmalı gol! VAR...
Toplam 16
Yorum
Deniz Coban uzmani Ve önemli olan, topun ayaktan cikis ani! Fifa Madde 11 Ofsayt kurallari. Birde uzman diye cikip eski hakemler yanlis bilgi veriyorlar!
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Fenerbahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu!
Toplam 20
Yorum
gıybet küme düşenin yıldızı ayew ve bir senedir sakat yatan fabian. olm bu comolli kimi izlemiş lan habire alakasız adamlar gelip gidiyor?
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Beşiktaş - Antalyaspor maçında tartışmalı gol! VAR...
Toplam 16
Yorum
Fifa kurallari acik ve net Fifa kurallarini acin okuyun. Adriano bilincli olarak kimseye pas atmiyor, sadece bilincli topu kurtarmak icin hamle yapiyor! OFSAYT!!!!!
Bursaspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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