Bursaspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

    Bursaspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

    'un prensip anlaşmasına vardığı , sağlık kontrolünden geçti.

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Detaylı kan tetkikleri yapılan , ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.
    1. 27.8.2018 16:58
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