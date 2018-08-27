Bursasporlu futbolcular kaçan 3 puana yanıyor
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Bursasporlu futbolcular kaçan 3 puana yanıyor

    Bursasporlu futbolcular kaçan 3 puana yanıyor

    'un yetenekli futbolcuları , , ve , Konya deplasmanında 3 puanı kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

    'un yetenekli futbolcuları , , ve , 'in 3. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçını değerlendirdi. Genç futbolcu Furkan Soyalp, "Ataklarımız vardı. Net pozisyonlar kaçırdık. Hedefimiz galibiyetti. Haftaya zorlu bir maça çıkacağız. Umarım galibiyetle bitiririz" dedi.

    Aytaç Kara: "3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum"


    Kaçan 3 puan için üzgün olduğunu ifade eden Aytaç Kara, "3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum. 2 tane şaibeli pozisyon var. Olabilecek her şeyi sahada yaptık. Takım olarak üstüne koyarak devam ediyoruz. Tek eksiğimiz 3 puan almak. Bursaspor büyük bir camia. Taraftarlarımız bize inansın. ile çok önemli maç yapacağız. Tek eksiğimiz şuan için 3 puan. Kaçırdığımız golleri atmamız lazım. Sahada mücadele ettiğimiz sürece sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" diye konuştu.

    Barış Yardımcı: "Stoper yabancı olduğum bir yer değil"


    Konya'ya 3 puan için geldiklerini anlatan Barış Yardımcı ise, "Galip gelemedik. İçerideki Beşiktaş maçından mecbur 3 puan almak zorundayız. Küçük yaşlarından itibaren stoper başladım. Boyum kısa olduğu için hocalarım sağ bek oynattı. Yabancı olduğum bir yer değil" açıklamasında bulundu.

    Tunay Torun: "Beşiktaş maçından 3 puan almak istiyoruz"


    Hakem kararlarından yakınan Tunay Torun da şunları söyledi:
    "Bugün 3 puan alamadık. Aleyhimize hakem kararları da oldu. Biz bir hafta boyunca hazırlanıyoruz, 3 puanı istiyoruz. Bundan sonra inşallah dikkat ederler. Şuan çok daha iyi yerde olabilirdik. Çok çalışıp, Beşiktaş maçından 3 puan almak istiyoruz. Biz kimseden çekinmiyoruz. Güzel bir maç olacağına inanıyorum."

    1. 27.8.2018 10:14
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