Bursasporlu futbolcular kaçan 3 puana yanıyor

Bursaspor'un yetenekli futbolcuları Furkan Soyalp, Aytaç Kara, Barış Yardımcı ve Tunay Torun, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi. Genç futbolcu Furkan Soyalp, "Ataklarımız vardı. Net pozisyonlar kaçırdık. Hedefimiz galibiyetti. Haftaya zorlu bir maça çıkacağız. Umarım galibiyetle bitiririz" dedi.



Aytaç Kara: "3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum"



Kaçan 3 puan için üzgün olduğunu ifade eden Aytaç Kara, "3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum. 2 tane şaibeli pozisyon var. Olabilecek her şeyi sahada yaptık. Takım olarak üstüne koyarak devam ediyoruz. Tek eksiğimiz 3 puan almak. Bursaspor büyük bir camia. Taraftarlarımız bize inansın. Beşiktaş ile çok önemli maç yapacağız. Tek eksiğimiz şuan için 3 puan. Kaçırdığımız golleri atmamız lazım. Sahada mücadele ettiğimiz sürece sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" diye konuştu.



Barış Yardımcı: "Stoper yabancı olduğum bir yer değil"



Konya'ya 3 puan için geldiklerini anlatan Barış Yardımcı ise, "Galip gelemedik. İçerideki Beşiktaş maçından mecbur 3 puan almak zorundayız. Küçük yaşlarından itibaren stoper başladım. Boyum kısa olduğu için hocalarım sağ bek oynattı. Yabancı olduğum bir yer değil" açıklamasında bulundu.



Tunay Torun: "Beşiktaş maçından 3 puan almak istiyoruz"



Hakem kararlarından yakınan Tunay Torun da şunları söyledi:

"Bugün 3 puan alamadık. Aleyhimize hakem kararları da oldu. Biz bir hafta boyunca hazırlanıyoruz, 3 puanı istiyoruz. Bundan sonra inşallah dikkat ederler. Şuan çok daha iyi yerde olabilirdik. Çok çalışıp, Beşiktaş maçından 3 puan almak istiyoruz. Biz kimseden çekinmiyoruz. Güzel bir maç olacağına inanıyorum."