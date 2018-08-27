Bursaspor umut veriyor
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    umut veriyor

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> umut veriyor

    ’in ilk 3 haftasında henüz 3 puanla tanışamayan , oynadığı futbolla takdir topladı.

    Bu sezon lige mağlubiyeti ile başladıktan sonra ve maçında sahadan 1 puanla ayrılan yeşil-beyazlı takım oynadığı oyunla keyif veriyor. Geçen sezonla birlikte ligde toplam 6 maçtır galip gelemeyen yeşil-beyazlılar, onca eksikliklere rağmen oynadığı futbolla takdir topladı.

    Saivet ilk kez oynadı


    Yeşil-beyazlı takımın yeni transferi Henri Saivet, Stephane Badji'nin sakatlanmasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Senegalli oyuncu orta sahada gösterdiği performansla takıma olumlu katkı verdi. İlk kez sahne alan yetenekli futbolcu, ileride daha iyi olacağının sinyallerini verdi. Saivet, maç boyunca ile uyum içerisinde oynadı.

    Ertuğrul-Barış uyumu takdir topluyor


    Sezon başında Titi ve Ekong'un gitmesinin ardından sağ bekten stopere çekilen Barış Yardımcı, son iki maçta Ertuğrul Ersoy ile birlikte uyumu dikkat çekiyor. Asıl bölgesi sağ bek olmasına rağmen mecburiyetten dolayı stopere çekilen Barış, 2 maçta büyük takdir topladı.

    1. 27.8.2018 10:41
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