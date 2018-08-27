Bursaspor umut veriyor
Spor Toto Süper Lig’in ilk 3 haftasında henüz 3 puanla tanışamayan Bursaspor, oynadığı futbolla takdir topladı.
Bu sezon lige Fenerbahçe mağlubiyeti ile başladıktan sonra Kayserispor ve Konyaspor maçında sahadan 1 puanla ayrılan yeşil-beyazlı takım oynadığı oyunla keyif veriyor. Geçen sezonla birlikte ligde toplam 6 maçtır galip gelemeyen yeşil-beyazlılar, onca eksikliklere rağmen oynadığı futbolla takdir topladı.
Saivet ilk kez oynadı
Yeşil-beyazlı takımın yeni transferi Henri Saivet, Stephane Badji'nin sakatlanmasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Senegalli oyuncu orta sahada gösterdiği performansla takıma olumlu katkı verdi. İlk kez sahne alan yetenekli futbolcu, ileride daha iyi olacağının sinyallerini verdi. Saivet, maç boyunca Aytaç Kara ile uyum içerisinde oynadı.
Ertuğrul-Barış uyumu takdir topluyor
Sezon başında Titi ve Ekong'un gitmesinin ardından sağ bekten stopere çekilen Barış Yardımcı, son iki maçta Ertuğrul Ersoy ile birlikte uyumu dikkat çekiyor. Asıl bölgesi sağ bek olmasına rağmen mecburiyetten dolayı stopere çekilen Barış, 2 maçta büyük takdir topladı.
- 27.8.2018 10:41
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Beşiktaş, Antalyaspor'a evinde kaybetti
Toplam 7
Yorum
palabıyık in cüneyt aut Cüneytle FB 1 Sarı Göztepe 2 sarı Halisle BJK 2 sarı Antalya 7 sarı Bülentle BJK 3 sarı Akhisar 6 sarı Hakemin kartlara etkisi hiç yok mu
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Aslan 3’te 3 peşinde
Toplam 1
Yorum
serdar akay gs maçından sonra veya göztepe maçından sonra mesut bakkal ya istifa eder yada şutlanır..
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‘Advocaat haklı çıktı’
Toplam 5
Yorum
gerçek göndermesi kolay değil sözleşmesi var birde transfer artık kolay yapılamıyor
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