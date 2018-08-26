Timsah’tan çifte bomba
Yeşil-beyazlılar, dün transferde hareketli saatler yaşadı. Yönetim, uzun süredir görüşme halinde olduğu Latovlevici ve Santiago Vergini ile her konuda anlaştı.
Süper Lig'de oynadığı iki maçı bir puanla tamamlayan Bursaspor, transferde harekete geçti. Yeşil-beyazlılar, uzun süredir gündeminde olan iki isimle dün her konuda anlaşma sağladı. Sol bek Aziz Behich'in satılmasının gündemde olduğu dönemde Latovlevici ile el sıkışan Timsah, Boca Juniors'ın stoperi Santiago Vergini'nin transferini de bitirdi. G.Saray ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Latovlevici ile 1 yıllık mukavele yapacak olan Bursaspor, 30 yaşındaki Arjantinli stopere de 2 senelik imza attıracak.
BURSA'DA 3 EKSİK
Ligin 3. haftasında Konya'ya konuk olacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde dün son çalışmasını yapan yeşil-beyazlılarda; Shehu, Onur ve Emre sakatlıkları bulunuyor.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
Timsah’tan çifte bomba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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