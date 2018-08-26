Timsah’tan çifte bomba – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    ’tan çifte bomba

    <a href="/index/timsah?id=09f7d7a6-549f-4362-ac5b-25b8e0a3d97c" class="" rel="tag">Timsah</a>’tan çifte bomba

    , dün transferde hareketli saatler yaşadı. Yönetim, uzun süredir görüşme halinde olduğu ve ile her konuda anlaştı.

    'de oynadığı iki maçı bir puanla tamamlayan , transferde harekete geçti. , uzun süredir gündeminde olan iki isimle dün her konuda anlaşma sağladı. Sol bek Aziz Behich'in satılmasının gündemde olduğu dönemde ile el sıkışan , 'ın stoperi 'nin transferini de bitirdi. G.Saray ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki ile 1 yıllık mukavele yapacak olan , 30 yaşındaki Arjantinli stopere de 2 senelik imza attıracak.

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    Ligin 3. haftasında 'ya konuk olacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör yönetiminde dün son çalışmasını yapan yeşil-beyazlılarda; Shehu, Onur ve Emre sakatlıkları bulunuyor.

    1. 26.8.2018
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