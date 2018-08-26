Konyaspor ile Bursaspor ile yenişemedi!
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki Atiker Konyaspor-Bursaspor karşılaşması, 1-1 eşitikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki Atiker Konyaspor-Bursaspor karşılaşması, 1-1 eşitikle sona erdi.
2. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası içide Fofana'nın yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin'den dönen top, Jahovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
9. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
16. dakikada Aziz Eraltay'ın pasında Lima'nın ceza sahası içerisinden vuruşunda, top az farkla auta gitti.
19. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Furkan Soyalp'ın kafa vuruşu sonrası Atiker Konyaspor savunmasında Ferhat Öztorun topu çizgi üzerinde uzaklaştırdı.
21. dakikada Jahovic'in pasına hareketlenen Fofana, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan auta göndererek ev sahibi ekip adına önemli bir fırsatı kullanamadı.
30. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına ortasında kaleci Serkan Kırıntılı topu ayağıyla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlakUğur Demirok'un eline çarptı ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi.
32. dakikada Bursaspor adına penaltı atışını kullanan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1.
40. dakikada Ferhat Öztorun'un kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Uğur Demirok'un kafa vuruşu sonrası top üsten auta gitti.
59. dakikada Ömer Ali Şahiner'in kullandığı kornerde, ceza sahası içinde topa yükselen Selim Ay'ın kafa vuruşu sonrası kaleci Aziz Eraltay, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı.
73. dakikada Saivet'in kaleye şutunda defanstan dönen top, Furkan Soyalp'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.
79. dakikada Vedat Bora'nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada, Hurtado'nun kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
- 27.8.2018 00:06
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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