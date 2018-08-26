Konyaspor ile Bursaspor ile yenişemedi! – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Konyaspor ile ile yenişemedi!

    Konyaspor ile <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> ile yenişemedi!

    'in 3. haftasındaki - karşılaşması, 1-1 eşitikle sona erdi.

    'in 3. haftasındaki - karşılaşması, 1-1 eşitikle sona erdi.

    2. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası içide Fofana'nın yaptığı vuruşta kaleci 'den dönen top, Jahovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

    9. dakikada 'in sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

    16. dakikada 'ın pasında Lima'nın ceza sahası içerisinden vuruşunda, top az farkla auta gitti.

    19. dakikada 'ın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde 'ın kafa vuruşu sonrası savunmasında topu çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

    21. dakikada Jahovic'in pasına hareketlenen Fofana, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan auta göndererek ev sahibi ekip adına önemli bir fırsatı kullanamadı.

    30. dakikada 'ın ceza sahasına ortasında kaleci topu ayağıyla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlakUğur Demirok'un eline çarptı ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi.

    32. dakikada adına penaltı atışını kullanan , meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1.

    40. dakikada 'un kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Uğur Demirok'un kafa vuruşu sonrası top üsten auta gitti.

    59. dakikada 'in kullandığı kornerde, ceza sahası içinde topa yükselen Selim Ay'ın kafa vuruşu sonrası kaleci , meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı.

    73. dakikada Saivet'in kaleye şutunda defanstan dönen top, 'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

    79. dakikada Vedat Bora'nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada, Hurtado'nun kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

    Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

    1. 27.8.2018 00:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konyaspor ile ile yenişemedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN