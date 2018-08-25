Henri Saivet’in lisansı çıktı – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’in lisansı çıktı

    Henri Saivet’in lisansı çıktı

    'la antrenmanlara çıkan 'in lisansı çıkarıldı.

    Senegalli maestro, 'ya karşı forma giyebilecek. Timsah'ın İngiliz ekibi Newcastle'dan kadrosuna kattığı Saivet'in lisansı bürokratik engellere takılmıştı. 27 yaşındaki başarılı oyuncu yeşil-beyazlıların, Konya maçında görev verilmesi halinde sahaya çıkacak. Saivet, son olarak 'un evinde ile oynadığı mücadeleyi tribünden takip etmişti.
    1. 25.8.2018
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