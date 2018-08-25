Eski Galatasaraylı Latovlevici Bursaspor'da!
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Eski Galatasaraylı 'da!

    Eski Galatasaraylı Latovlevici Bursaspor'da!

    Rumen sol bek ile anlaşma sağladı

    Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın Karabükspor'dan kadrosuna kattığı Rumen sol bek Iasmin , ile anlaşma sağladı.


    Latovlevici Galatasaray imza töreni

    1. 25.8.2018 14:55
    2. Güncelleme: 25.8.2018 15:13
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