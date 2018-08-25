Eski Galatasaraylı Latovlevici Bursaspor'da!
Bursaspor Rumen sol bek Latovlevici ile anlaşma sağladı
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın Karabükspor'dan kadrosuna kattığı Rumen sol bek Iasmin Latovlevici, Bursaspor ile anlaşma sağladı.
Latovlevici Galatasaray imza töreni
- 25.8.2018 14:55
- Güncelleme: 25.8.2018 15:13
-
3 puan şart!
Toplam 2
Yorum
HOCA BERK, ŞENER, REYES, YİĞİTHAN, SERHAT, BARIŞ ,ELİF, OZAN ,UYGAR,ALPER, FREY
-
Galatasaray Anthony Modeste ile anlaştı! Anthony Modeste kimdir?
Toplam 8
Yorum
gs allah bilir kaç milyon verecez çin liginden golcü aldık valla helal olsun
-
Galatasaray Anthony Modeste ile anlaştı! Anthony Modeste kimdir?
Toplam 8
Yorum
ÜMİT Ne demek bonservisi elinde saçmalamayın. Daha yeni gitti çine 28 milyon euroya
Eski Galatasaraylı Latovlevici Bursaspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.