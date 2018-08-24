Bursaspor ile birlikte antrenmanlara çıkan Henri Saivet'nin lisansı çıkarıldı. Senegalli oyuncu, Atiker Konyaspor'a karşı forma giyebilecek.

Bursaspor'un İngiliz ekibi Newcastle United'tan kadrosuna kattığı Henri Saivet'nin lisansı bürokratik engellere takılmıştı. Ancak bugün Senegalli oyuncunun lisansı çıkarıldı.

Başarılı oyuncu Bursaspor'un, Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçta şans bulması halinde sahaya çıkabilecek. Saivet, son olarak Bursaspor'un evinde Kayserispor ile oynadığı mücadeleyi tribünden takip etmişti.

Bursaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında 26 Ağustos Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile saat 21.45'te karşılaşacak.