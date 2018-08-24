Bursaspor'da Saivet'nin lisansı çıkarıldı
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    'da Saivet'nin lisansı çıkarıldı

    Bursaspor'da Saivet'nin lisansı çıkarıldı

    , Saivet'in lisansını çıkardı.

    ile birlikte antrenmanlara çıkan 'nin lisansı çıkarıldı. Senegalli oyuncu, Atiker Konyaspor'a karşı forma giyebilecek.
    Bursaspor'un İngiliz ekibi Newcastle United'tan kadrosuna kattığı Henri Saivet'nin lisansı bürokratik engellere takılmıştı. Ancak bugün Senegalli oyuncunun lisansı çıkarıldı.

    Başarılı oyuncu Bursaspor'un, Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçta şans bulması halinde sahaya çıkabilecek. Saivet, son olarak Bursaspor'un evinde Kayserispor ile oynadığı mücadeleyi tribünden takip etmişti.

    Bursaspor, 'in 3'üncü haftasında 26 Ağustos Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile saat 21.45'te karşılaşacak.



    1. 24.8.2018 17:21
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