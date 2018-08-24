Bursaspor'da Saivet'nin lisansı çıkarıldı
Bursaspor, Saivet'in lisansını çıkardı.
Bursaspor ile birlikte antrenmanlara çıkan Henri Saivet'nin lisansı çıkarıldı. Senegalli oyuncu, Atiker Konyaspor'a karşı forma giyebilecek.
Bursaspor'un İngiliz ekibi Newcastle United'tan kadrosuna kattığı Henri Saivet'nin lisansı bürokratik engellere takılmıştı. Ancak bugün Senegalli oyuncunun lisansı çıkarıldı.
Başarılı oyuncu Bursaspor'un, Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçta şans bulması halinde sahaya çıkabilecek. Saivet, son olarak Bursaspor'un evinde Kayserispor ile oynadığı mücadeleyi tribünden takip etmişti.
Bursaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında 26 Ağustos Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile saat 21.45'te karşılaşacak.
- 24.8.2018 17:21
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Marco Fabian Beşiktaş’a!
Toplam 2
Yorum
Barzinho Alınabılıcek en ıyı 10 numara su an 3 ncu sınıf topcu dıyenler eger sakatlıgını ıyı atlattıysa bu adam Turkıye lıgı darma dagın eder.
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Galatasaray'dan Gomis geçti
Toplam 4
Yorum
Gs Zorla göndermişler hıçkırıklara boğulmuş.. Hayal gücüne hayranım. Gs bu sene yine şampiyon hıçkırıklara sen boğulursun artık.
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Galatasaray'dan Gomis geçti
Toplam 4
Yorum
mskk Fatih Terim senide istemiyoruz.Sende gitt!.Tolgayı yedin Gomis i yedin;yıllarca bir tek egonu yenemedin; sırada kim var..
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