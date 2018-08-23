PSV’den Aziz Behich'e 4 milyon iddiası – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’den Aziz Behich'e 4 milyon iddiası

    <a href="/index/psv?id=538e5b69-e424-4a61-b160-2fa7eb18c3c7" class="" rel="tag">PSV</a>’den Aziz Behich'e 4 milyon iddiası

    'un Aziz Behich transferi için ile 4 milyon Euro'ya anlaştığı öne sürüldü

    Yeşil-beyazlı yönetim görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, maddi detaylar konusunda bilgi vermedi.

    27 yaşındaki sol bek, 'nda 'nda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti.
    1. 23.8.2018
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