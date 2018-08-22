Yeni aday Lyon’dan Mbiwa – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Yeni aday ’dan Mbiwa

    Yeni aday Lyon’dan Mbiwa

    , ’dan Yanga Mbiwa’yı da gündemine aldı. devinde fazla şans bulamayan 29 yaşındaki stoper kiralık olarak kadroya katılacak.

    Titi ve Ekong'un ayrılığı sonrasında acil stoper arayan ; Nielsen, Chedjou ve Palomino'dan sonra 'dan Mapou Yanga Mbiwa'yı da gündemine aldı. Cumhuriyeti asıllı savunmacı için Lyon'a teklif götüren yeşil-beyazlı yönetim, 29 yaşındaki stoperi 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağlamayı hedefliyor. Montpellier, Roma ve gibi takımlarda da forma giyen Mbiwa'nın, Fransız deviyle 2020'ye kadar kontratı bulunuyor.Tecrübeli oyuncu, geçen sezon sadece 3 maçta oynamıştı.

    4 MİLYON 670 BİN EURO KAR
    Bursaspor, bu sezon sattığı 4 oyuncusundan 4 milyon 670 bin elde etti. Timsah; Udinese'ye 3.3 milyona giden Ekong'dan 2.3 milyon, Toulouse'a 700 bine giden Bostock'tan 525 bin ve 'ye giden Titi'den de 500 bin euro kazandı.
    1. 22.8.2018
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