Bursaspor taraftarının da desteğini arkasına aldığı ilk bölümde etkiliydi. Yeşil-beyazlılar, 21. dakikada gole çok yaklaştı. Stancu önüne düşen topta kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Solda da takım arkadaşı Lima bomboştu. Ancak net karar veremedi ve inanılmaz bir fırsatı harcadı. 43'te Bursaspor yine tehlikeli geldi, Aziz Behich'in şutunu Lung kornere çeldi.



LUNG ENGEL OLDU

İkinci devrede de Bursaspor daha etkili olan taraftı. 54'te Kayserispor kalecisi Lung, Yusuf Erdoğan'a engel oldu. 60'ta Kayserispor'da Deniz Türüç'ün vuruşu Aytaç'dan geri geldi. 75'te Bursaspor bu kez Necid'le gol aradı. Ancak ona da sarı-kırmızılı ekibin stoperi Bıyık engel oldu. Lung ardından Aytaç'ın vuruşunu da kurtardı. Maç 0-0 bitti. Bursa ilk puanını aldı. Kayserispor 4 puana çıktı.



'AYAĞA KALKARIZ'

Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba mücadeleden memnun olduğunu belirterek, "Böyle devam edersek, takıma katılacak oyuncular ve taraftarımızın desteğiyle, yeniden ayağa kalkacak bir Bursaspor'u izleteceğiz diye düşünüyorum" diyo konuştu.



'ZEMİN KÖTÜYDÜ'

Kayserispor'un hocası Ertuğrul Sağlam ise, iyi olmayan zeminde mücadele ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu: Bu stadın temelini merhum İbrahim Yazıcı ile birlikte atmıştık. Çok farklı bir heyecan yaşadım. Ancak böyle kötü zeminler, bazı takımlara zorluk yaşatıyor.







BUNU KAÇIRDI!

Bursaspor'un evinde Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmanın 21. dakikasında oldukça ilginç bir pozisyon yaşandı. Konuk ekibin savunma hatasında Bogdan Stancu bomboş durumda rakip kaleye yaklaştı. Soldan da takım arkadaşı Lima geldi. Kararsız kalan Rumen santrafor topu Lima'ya aktaramadı. Kaleye vurmayı denedi, onda da başarılı olamadı. Meşin yuvarlak 1 metre uzaktan auta gitti. Bursaspor taraftarı kaçan pozisyonun ardından saçını başını yoldu. Stancu, 75'de kenara geldi.



MAÇTAN DAKİKALAR

21'inci dakikada Barış Yardımcı'nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasla ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda buluşan Bogdan Stancu'nun, kaleciyle karşı karşıyayken yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.



41'inci dakikada Silvestre Varela'nın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Umut Bulut, yerden pasını altıpasa gönderdi. Ancak son anda araya giren Barış Yardımcı, tehlikeyi kornere uzaklaştırdı.



43'üncü dakikada Furkan Soyalp'ın pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Aziz Behich'in çektiği şutta kaleci Silviu Lung soluna doğru gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.



48'inci dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşu sonrası ön direkte topla buluşan Silvestre Varela kafa vuruşunu yaparken, top farklı şekilde üstten dışarı çıktı.



56'ncı dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Stephane Badji'nin pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda kaleci Silviu Lung ile karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan, kaleciyi geçmek istedi. Ancak Yusuf meşin yuvarlağı ayağından fazla aşınca Lung topa sahip oldu.



60'ıncı dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Atila Turan, son çizgiye indikten sonra ortasını arka direkte bulunan Deniz Türüç'e ortasını yaptı. Deneyimli oyuncunun gelişine çektiği şutta ise top savunmadan sekip kornere uzaklaştı.



72'nci dakikada Aziz Behich'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan, ortasını ön direkte bulunan Bogdan Stancu'ya doğru yaptı ancak son anda araya giren Cristian Sapunaru, tehlikeyi kornere uzaklaştırdı.



79'uncu dakikada Umut Bulut'un pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Bilal Başacıkoğlu'nun yerden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.



90'ıncı dakikada Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak istediği topla kaleye yaklaşık 30 metre mesafede buluşan Stephane Badji'nin gelişine çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.