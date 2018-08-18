Timsah'ta şov var – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Timsah'ta şov var

    Timsah'ta şov var

    Golcü Doumbia’yla anlaşan yeşil-beyazlılar, stoperler Malmö’den Nielsen ve ’den Chedjou’nun yanı sıra Anderlecht’in 10 numarası Morioka’nın da peşinde.

    , transferde hareketli günler yaşıyor. Yeşil-beyazlılar uzun süredir gündemindeki ünlü golcü Seydou Doumbia'yı getirmek için büyük aşama kaydetti. S.Lizbon'un 31 yaşındaki golcüsü ile 2 yıllığına el sıkışıldığı bildirildi. S.Lizbon teknik direktörü Peseiro'nun bu oyuncuyu önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği belirtildi. Doumbia'nın yıllık 1,5 milyon euro alacağı öğrenildi. Yıldız ismin Sporting'le problemlerini çözdükten sonra yarın 'ya gelmesinin beklendiği belirtildi.

    BONSERVİS; 20 GOLE 1 MİLYON EURO
    Anlaşmaya göre; Sporting'e verilmeyecek. Ancak Fildişili, ligde 20 gol atarsa, Portekiz ekibine 1 milyon euro ödenecek. , stoperde de Malmö'den Danimarkalı Nielsen'le, 'in 33 yaşındaki Kamerunlu stoperi Chedjou için harekete geçti. Başkan Ali Ay'ın Başkanı 'ı arayıp tecrübeli stoperi istediği kaydedildi. ekibi ise Nilsen'e 500 bin euro istedi. Kulübe ve oyuncuya 400'er bin teklif edildi ve yanıt bekleniyor.

    BATALLA'NIN YERİNE JAPON MAESTRO
    'nın boşluğunu dolduramayan , 'da Anderlecht'te oynayan Ryota Morioka'yı gündemine aldı. Timsah, geçen sezon 43 maçta 15'er gol ve asist yaparak dikkatleri üzerine çeken, 2021'e kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki yıldız futbolcuyu kiralamak istiyor.

    SERKAN YETİŞMİŞOĞLU
    1. 18.8.2018
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