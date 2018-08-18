Timsah'ta şov var
Golcü Doumbia’yla anlaşan yeşil-beyazlılar, stoperler Malmö’den Nielsen ve Başakşehir’den Chedjou’nun yanı sıra Anderlecht’in 10 numarası Morioka’nın da peşinde.
BONSERVİS; 20 GOLE 1 MİLYON EURO
Anlaşmaya göre; Sporting'e bonservis verilmeyecek. Ancak Fildişili, ligde 20 gol atarsa, Portekiz ekibine 1 milyon euro ödenecek. Bursa, stoperde de Malmö'den Danimarkalı Nielsen'le, Başakşehir'in 33 yaşındaki Kamerunlu stoperi Chedjou için harekete geçti. Başkan Ali Ay'ın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı arayıp tecrübeli stoperi istediği kaydedildi. İsveç ekibi ise Nilsen'e 500 bin euro bonservis istedi. Kulübe ve oyuncuya 400'er bin teklif edildi ve yanıt bekleniyor.
BATALLA'NIN YERİNE JAPON MAESTRO
Batalla'nın boşluğunu dolduramayan Bursaspor, Belçika'da Anderlecht'te oynayan Japon 10 numara Ryota Morioka'yı gündemine aldı. Timsah, geçen sezon 43 maçta 15'er gol ve asist yaparak dikkatleri üzerine çeken, 2021'e kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki yıldız futbolcuyu kiralamak istiyor.
SERKAN YETİŞMİŞOĞLU
- 18.8.2018
-
Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
-
Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
-
Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
Timsah'ta şov var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.