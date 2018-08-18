Bursaspor ve Kayserispor yenişemedi: 0-0 – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ve yenişemedi: 0-0

    Bursaspor ve Kayserispor yenişemedi: 0-0

    'in 2'nci hafta mücadelesinde , Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 15 bin 330 biletli seyircinin izlediği maçta 'u ağırladı.

    Yeşil-beyazlıların altyapısından yetişen 18 yaşındaki Burak Kapacak ilk kez forma giydi. Karşılaşma boyunca her iki takımdan da gol sesi çıkmazken, mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi. 'da oyundan çıkarılan ve 'ya ise taraftar tepki gösterdi.

    Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı da karşılaşmayı tribünden izleyen isimler arasında yer aldı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    21'inci dakikada 'nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasla ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda buluşan Bogdan Stancu'nun, kaleciyle karşı karşıyayken yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.

    41'inci dakikada 'nın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan , yerden pasını altıpasa gönderdi. Ancak son anda araya giren Barış Yardımcı, tehlikeyi kornere uzaklaştırdı.

    43'üncü dakikada Furkan Soyalp'ın pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan 'in çektiği şutta kaleci soluna doğru gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

    48'inci dakikada 'ün kullandığı köşe vuruşu sonrası ön direkte topla buluşan Silvestre Varela kafa vuruşunu yaparken, top farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

    56'ncı dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Stephane Badji'nin pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda kaleci Silviu Lung ile karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan, kaleciyi geçmek istedi. Ancak Yusuf meşin yuvarlağı ayağından fazla aşınca Lung topa sahip oldu.

    60'ıncı dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Atila Turan, son çizgiye indikten sonra ortasını arka direkte bulunan Deniz Türüç'e ortasını yaptı. Deneyimli oyuncunun gelişine çektiği şutta ise top savunmadan sekip kornere uzaklaştı.

    72'nci dakikada Aziz Behich'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan, ortasını ön direkte bulunan Bogdan Stancu'ya doğru yaptı ancak son anda araya giren Cristian Sapunaru, tehlikeyi kornere uzaklaştırdı.

    79'uncu dakikada Umut Bulut'un pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Bilal Başacıkoğlu'nun yerden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

    90'ıncı dakikada savunmasının uzaklaştırmak istediği topla kaleye yaklaşık 30 metre mesafede buluşan Stephane Badji'nin gelişine çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

    Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

    1. 18.8.2018 21:40
    2. Güncelleme: 18.8.2018 21:42
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