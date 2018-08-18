Bursa’nın kabusu – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’nın kabusu

    <a href="/index/bursa?id=0ac6b8eb-a526-4543-8afa-b3355430871a" class="" rel="tag">Bursa</a>’nın kabusu
    'yi konuk edecek , ligde ilk iç saha maçlarında son 6 sezonda sadece 1 galibiyet alabildi. Timsah, bu maçların yalnızca birinden galibiyetle ayrılırken, bir kez de rakibiyle puanı paylaştı ve geride kalan 4 mücadeleyi ise kaybetti.
    1. 18.8.2018
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